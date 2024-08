Suicidal Ideation - Songs After Dissipation Chronique Songs After Dissipation

C’est le Japon. Le black metal y est déjà à la base très méconnu, avec peu de groupes existants qui en plus sont très mauvais pour trouver un label. Certes, les écuries spécialisées dans le style sont rares, mais ce n’est pas le seul problème. Les artistes ne savent pas trouver ou n’osent pas se « vendre », d’autres n’ont pas de moyens de communiquer en anglais et ne peuvent donc pas aller chercher à l’étranger... Du coup ils baissent les bras assez rapidement et se contentent de sortir leur matériel eux-mêmes, en autoproduction. Difficile ensuite de se faire connaître assez largement, même si évidemment les frontières sont de plus en plus fines « grâce » aux outils dématérialisés...



SUICIDAL IDEATION se trouve ainsi sur Bandcamp, mais il a tout de même souhaité laisser une trace physique et son troisième album se retrouve donc au format CD. Le groupe est tenu par une seule et unique personne, Kaede, chargée de tous les instruments, des vocaux et du mix. Son premier album, Unconscious Suffering, était sorti en 10 exemplaires en 2018 tandis que le deuxième, Devotion to Nihilism, avait tout de même été proposé en 100 copies en 2019. Je n’ai pas l’information au sujet de Songs After Dissipation, paru tout récemment, mais j’imagine que ce n’est pas beaucoup plus. Et c’est bien dommage car le groupe a vraiment des qualités et devrait plaire à un public amateur de black dépressif et de sensibilité à la japonaise.



L’opus contient 6 compositions. La première a une erreur de frappe sur la pochette et s’appelle « Born on Sucidal Ideal ». Instrumentale, elle est tout de suite dans un ton très japonisant, avec des claviers et un piano qui pourraient apparaître chez n’importe quel artiste du pays un tant soit peu « mélancolique ». Pas nécessairement black metal d’ailleurs. Le visual key ou le gothic japonais adorent toujours ces sonorités tragiques. Ensuite, à partir de « Baptism in the name of delectation », des vocaux sont utilisés et le style musical se précise. SUICIDAL IDEATION va être un frère pour KANASHIMI. Le timbre vocal s’en rapproche, tout comme le rythme lent et désespéré ainsi que la tristesse inspirée par le piano. Par contre le groupe ne se limite pas à ces éléments et il fait appel à des mélodies plus éclairées et envolées, forçant la comparaison avec un autre Japonais : AL-KAMAR. Ce dernier a d’ailleurs sorti un album plus tôt dans l’année, uniquement distribué lors du Comiket 103, et son titre est particulièrement éloquent : Seeking Label for Physical CD Release. Si, si, c’est noté sur la pochette et cela confirme bien la difficulté pour les entités du Japon à trouver du soutien... Mais revenons à Songs After Dissipation. 5 pistes contiennent du chant, et même si la plupart ont des noms en anglais, les paroles sont en japonais, mais rarement audibles. En tout cas elles se mêlent bien à la musique, désespérée et douce à la fois. L’artiste a fait l’effort de les placer dans le livret, tout comme il note une liste d’inspiration. Par contre il ne s’agit pas de groupes de black metal, mais d’animés (« L’Autre Monde » ou « Now and Then, Here and There »), de livres (« The Heart of Man : Its Genius for Good and Evil » d’Erich Fromm) et de jeux vidéos (Shizuku, Haïkaburihime no Yuutsu, Kôshû Kaïraku Shisetsu Macht Frei.). C’est varié.



Encore un mot sur le dernier morceau de l’album, long de 15 minutes. Il navigue entre le black dépressif et le gothico-classique avec beaucoup de sensibilité. Il termine parfaitement le tout, qui aura été une parenthèse réussie, au goût un peu sucré, un peu amer.

2024 - Autoproduction Black Metal Dépressif

Suicidal Ideation

Black Metal Dépressif - 2017 - Japon

01. Born on Suicidal Ideal 02. Baptism in the Name of Delectation 03. The Depression of Cinderella 04. 頤の雫 (Otogai No Shizuku) 05. Ruminating on Worse Life 06. Finally, I'm Dead and Bury on a Grave

Durée : 56:38

27 Avril 2024

