Furnace Floor - Furnace Floor Chronique Furnace Floor (EP)

Tu ne connais pas ce groupe ricain, moi non plus et ce premier EP est également la première rencontre de ces musiciens avec son potentiel public.



C’est l’artwork chiadé qui m’a attiré et donné l’envie de plonger le nez dans leur death black proche du funeral doom. Les 13’ de l’album sont passées bien vite, sans bouder notre plaisir.



Le son est excellent, suffisamment sale et sombre mais également audible pour satisfaire toutes les oreilles. Les tempi sont globalement lents, pesants et l’ambiance est travaillée comme il se doit. Si, globalement, le death ici proposé se rapproche beaucoup du doom, on l’a dit, il n’est pas non plus dénué de nuances, de petites subtilités dans les arrangements ou encore de ponts atmosphériques plus calmes, plus doux qui offrent beaucoup de contrastes avec la profondeur des guitares (The Chamber).



Les territoires abordés sont nombreux, le sludge intervenant également en la cause (Fevered Lens, Under the Heel of God) mais avec toujours un fil conducteur, qui tient dans cette noirceur qui enveloppe les titres et leurs structures. La volonté d’accoucher de morceaux habités, trempés dans le goudron et dans la crasse, est réelle et palpable.



Ce petit EP sans prétention fait du bien. Il s’écoute hyper facilement et remplit parfaitement son office. Amateur de gros son et d’ambiances ténébreuses, n’hésite pas.

2023 - Indépendant Death Black Doom notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Furnace Floor

Death Black Doom - Etats-Unis

tracklist 01. The Chamber 02. Fevered Lens 03. Under the Heel of God

Durée : 12:57

parution 16 Mai 2023

