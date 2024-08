Svartelder - Trenches Chronique Trenches

1349 va sortir un nouvel album. Il sera pas mal mais certains seront peut-être déçus et trouveront que les Norvégiens ne sont plus aussi démoniaques et sulfureux qu’autrefois. Alors pourquoi ne pas se reporter sur SVARTELDER, qui a véritablement toutes les qualités pour satisfaire les amateurs de black metal brulant et étouffant ? Il sort là son troisième album, 8 ans après Pits. Et le line-up a légèrement changé au fil du temps. Avant tout, le chanteur Doedsadmiral, fondateur de la troupe et également au micro de NATTVERD, NORDJEVEL et HORDE OF HEL. Son timbre chaud et précis rend déjà à lui seul les ambiances démoniques. Autre ancien : Tjalve. Et il s’agit bien du Tjalve qui faisait les guitares chez 1349 entre 1997 et 2006 et qui apparaissait donc sur Liberation, Beyond the Apocalypse et Hellfire... La trilogie magique et inégalée. Chez SVARTELDER, il s’occupe également de la basse. Enfin, la batterie revient à Spektre, qui s’est fait une belle réputation en jouant pour IMMORTAL et GAAHLS WYRD, au point d’avoir intégré il y a quelques mois 1349 pour leurs concerts !



Alors on est d’accord, côté line-up, c’est du lourd, ça ne rigole pas. Et ça devrait même appâter du fan de black ! Et pourtant, je n’ai jamais vraiment constaté un grand intérêt pour leurs sorties précédentes. C’est surprenant, presque choquant, et je n’arrive pas vraiment à l’expliquer. Pire, je me rends que moi-même je ne suis pas vraiment revenu écouter les deux premiers albums après leur sortie alors que j’en pensais le plus grand bien. Je ne sais pas ce qu’il leur manquait pour franchir une étape, et je me demande si ce n’est pas juste une question d’aura ou de charisme. Leurs visuels ne permettent pas trop de rentrer dans leurs ambiances peut-être ? Ou alors, la raison est bien plus terre-à-terre et c’est une question de tendance ? C’est vrai que leur style n’est pas celui qui conquiert le plus d’auditeur à notre époque...



C’est assez injuste en fait, parce que comme je le disais en introduction, ce troisième album de SVARTELDER frappe plus fort et plus efficacement que 1349. C’est surtout que ses 7 compositions parviennent à être destructrices tout en apportant la touche jouissive qui fait la différence. Une mélodie, un timbre qui devient subitement malsain, un sifflement entre deux pistes qui donne l’impression que Negan de The Walking Dead rode dans les parages... Il y a beaucoup de petits éléments qui rendent l’album plaisant et pas juste bête et méchant. Mais genre vraiment. Du coup il m’a perturbé tout en me donnant envie de le réécouter, et de découvrir toujours des petites nuances plus ou moins cachées. Par contre, je cherche toujours à comprendre pourquoi il y a quasiment 5 minutes de silence tout à la fin de l'album...



2024 - Soulseller Records Black Metal Destructeur notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Psychotic Symphony 02. I Give the Stranger a Sign 03. Touch This Norwegian Finger 04. The Forgiving Isolation 05. As All Ends... 06. ...with Death 07. In the Trenches

Durée : 39:23

