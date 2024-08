Kodama - Telos Chronique Telos

KODAMA ? Sans parler de syndrome de la page blanche, il n’y a pas grand-chose qui m’inspire… Leur carrière a débuté en 2018 avec un EP éponyme, elle s’est poursuivie en 2020 avec un deuxième EP (« Left Hand Path »), il y a également eu une kyrielle de singles et la troupe sort donc cette année son tout premier LP intitulé « Telos ». Oui, « Left Hand Path »… Moi aussi j’ai violemment tiqué. Franchement, il faut être soit innocent soit franchement culoté pour appeler l’un de ses disques de la même façon que le monument fondateur érigé par



Musicalement, le quintette se situe dans une veine groove metal fortement imprégnée de metalcore, ce dernier tendant même à devenir trop dominant au fil des dix compositions. Evidemment, je n’aime pas. Pas par rejet basique du genre mais le fait de devoir baisser le volume au fur et à mesure de l’écoute n’est généralement pas un gage d’enthousiasme franc. Ainsi, si je devais retenir quelques aspects positifs, je pourrais dire que, par certains côtés, les compositions me font parfois penser à des trucs que j’écoutais il y a de ça quelques années : les DEARLY BEHEADED, KILL II THIS, THE DEFACED, en moins bien parce que tout est empreint de ces incartades metalcore telles que le chant systématiquement criard, la volonté de chercher à être mélodique alors que nous, les vieux barbus, bah on s’en cogne pas mal que le refrain puisse passer en radio. Et puis aussi des choses plus délicates à assumer, par exemple le riff introductif de « Second Sight » qui ne semblerait pas étrange sur un vieux disque de



Par conséquent, j’ai un peu de mal à retrouver mes petits dans ce « Telos ». En effet, comme la formation me souffle le chaud (« Control ») et le froid (la majeure partie du reste), j’ai bien du mal à comprendre l’objectif visé. D’un côté, KODAMA me renvoie l’image d’une formation en quête de puissance, capable de choses assez techniques, certes très modernes dans l’approche mais tout en restant intéressante. De l’autre, les abus mélodiques qui, selon moi, ne peuvent guère toucher que les plus jeunes en recherche de rébellion douce. Et puis cette voix est vraiment trop peu supportable à mes oreilles, pas spécialement celle de ce chanteur-là en particulier, c’est vraiment un constat général, il finit par me vriller les tympans, rendant le reste proprement inaudible.



Cela étant, ce n’est évidemment qu’un avis, subjectif par définition, d’autant que je ne suis clairement pas l’auditeur cible des Anglais. Aussi sera-t-il plus raisonnable que chacun se fasse une opinion grâce aux titres disponibles avec l’article. Pour ma part, l’aventure s’arrête ici. Que vais-je bien pouvoir raconter sur les Anglais de? Sans parler de syndrome de la page blanche, il n’y a pas grand-chose qui m’inspire… Leur carrière a débuté en 2018 avec un EP éponyme, elle s’est poursuivie en 2020 avec un deuxième EP («»), il y a également eu une kyrielle de singles et la troupe sort donc cette année son tout premier LP intitulé «». Oui, «»… Moi aussi j’ai violemment tiqué. Franchement, il faut être soit innocent soit franchement culoté pour appeler l’un de ses disques de la même façon que le monument fondateur érigé par ENTOMBED , c’est comme si un groupe se pointait aujourd’hui avec son propre « Altars of Madness » ou son « Slowly We Rot » , en soi rien ne l’interdit mais c’est un putain d’accord tacite non ? Moi, clairement, ça m’agace un peu d’autant que les musiciens n’ont pas l’air si jeunes que ça pour jouer la carte de l’ignorance mais peut-être que je me focalise trop sur un point de détail de l’histoire (coucou JM)… Bref, on avance un peu ?Musicalement, le quintette se situe dans une veinefortement imprégnée de, ce dernier tendant même à devenir trop dominant au fil des dix compositions. Evidemment, je n’aime pas. Pas par rejet basique du genre mais le fait de devoir baisser le volume au fur et à mesure de l’écoute n’est généralement pas un gage d’enthousiasme franc. Ainsi, si je devais retenir quelques aspects positifs, je pourrais dire que, par certains côtés, les compositions me font parfois penser à des trucs que j’écoutais il y a de ça quelques années : les, en moins bien parce que tout est empreint de ces incartadestelles que le chant systématiquement criard, la volonté de chercher à être mélodique alors que nous, les vieux barbus, bah on s’en cogne pas mal que le refrain puisse passer en radio. Et puis aussi des choses plus délicates à assumer, par exemple le riff introductif de « Second Sight » qui ne semblerait pas étrange sur un vieux disque de DEF LEPPARD pour ceux qui connaissent. En soi, ça ne me gêne pas, voire je pourrais aimer, mais pas dans un registre somme toute orienté sur de la brutalité.Par conséquent, j’ai un peu de mal à retrouver mes petits dans ce «». En effet, comme la formation me souffle le chaud (« Control ») et le froid (la majeure partie du reste), j’ai bien du mal à comprendre l’objectif visé. D’un côté,me renvoie l’image d’une formation en quête de puissance, capable de choses assez techniques, certes très modernes dans l’approche mais tout en restant intéressante. De l’autre, les abus mélodiques qui, selon moi, ne peuvent guère toucher que les plus jeunes en recherche de rébellion douce. Et puis cette voix est vraiment trop peu supportable à mes oreilles, pas spécialement celle de ce chanteur-là en particulier, c’est vraiment un constat général, il finit par me vriller les tympans, rendant le reste proprement inaudible.Cela étant, ce n’est évidemment qu’un avis, subjectif par définition, d’autant que je ne suis clairement pas l’auditeur cible des Anglais. Aussi sera-t-il plus raisonnable que chacun se fasse une opinion grâce aux titres disponibles avec l’article. Pour ma part, l’aventure s’arrête ici.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE