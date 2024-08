Nachts - Privileg Chronique Privileg

Parfois, j’ai envie de changer de nom. Je ne serais plus Sakrifiss, mais Salotist. Ça me plairait. J’écouterais alors du black metal de différents styles, toute la journée. Et je ferais des chroniques, sûrement sur Thrashocore. 8 par mois, juste parce que je serais poussé par un effrayant plaisir de la routine rassurante. En devenant Salotist, je me lancerais dans des vidéos sur YouTube, dans lesquelles je parlerais de mon style musical favori en détails. Je cacherais probablement mon visage, à l’aide d’un morceau de jean si j’en trouvais un suffisamment large pour accueillir ma grosse tête. Peut-être que je rencontrerais de nouvelles personnes en changeant ainsi d’identité. Des gens se diraient : « Tiens, il y a un nouveau gars dans la place ! ». Alors je répondrais tranquillement d’une voix sereine : « Oui. C’est Salotist ! J’espère que ça va… pas trop bien ».



Mais je n’arrive pas à sauter le pas. Je reste Sakrifiss, et je reste toujours égal à moi-même. Alors je suis envieux aujourd’hui, bien sûr. Envieux de Wiedergaenger, cet Allemand qui a osé changer de nom. Je vous l’avais présenté il y a quelques années, en 2015 pour être précis, lorsqu’il se consacrait à son projet personnel TOTAL NEGATION. C’était bien ce groupe, et j’ai longtemps attendu qu’il revienne. En vain. Il n’a plus sorti d’album. Et là, 9 ans après, j’apprends que mon bonhomme est de retour, mais avec un nouveau projet solitaire : NACHTS ! Evidemment, il y a eu au moment de l’annonce une certaine excitation de ma part, mais aussi une petite appréhension, car non seulement de l’eau avait coulé sous les ponts, mais rien ne pouvait garantir que les compositions de cette formation allaient ressembler ou du moins être aussi intéressantes que celles de TOTAL NEGATION…



Je me suis cependant rué vers ce premier album, après avoir découvert que le projet avait déjà sorti des EP depuis 2009. Et j’ai écouté ses 6 compositions attentivement. Une fois, deux fois, trois fois… Et puis je me suis dit : « Mais NACHTS… C’est TOTAL NEGATION avec un autre nom, rien de plus !? ». Et effectivement, je n’ai pas trouvé d’éléments fatidiques qui permettraient de faire une différence claire entre les deux projets. Alors cela doit venir des thématiques abordées ou encore de l’approche ou de l’état d’esprit du géniteur, mais ces différences de patronymes sont difficiles à expliquer musicalement.



Tant mieux. Tant mieux. Je l’ai dit, j’ai attendu une suite à TOTAL NEGATION pendant 9 ans, donc que NACHTS en reprennent de nombreux éléments ne pouvait que me convenir. Privileg propose ainsi un black metal troublant, dérangeant, avec des mélodies claires mais aux ambiances mystérieuses. Les vocaux sont torturés et ils hurlent du mal-être en allemand. Les noms des morceaux permettent vite de comprendre les intentions. Petite traduction de certains : « Toi, chien éternel », « Il n’y a plus que moi… », « Je me trouve là où personne n’a jamais été »… On ne rigole pas trop dans le monde de Wiedergaenger, mais on trouve tout de même de la jouissance dans la douleur. C’est ce qui rapproche ce groupe de l’autre allemand de TODESSTOß. En moins complexe et moins fouillis, évidemment. Et heureusement aussi. TODESSTOß est vraiment trop dérangé. NACHTS est plus organisé, et effectivement bien plus plaisant à subir… Sans doute grâce à son petit effet SILENCER et son arrière-goût de LUNAR AURORA. Du coup j’aime et je valide !

2024 - Of Crawling Shadows Records Black Metal dépressif torturé notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal dépressif torturé - 2008 - Allemagne

tracklist 01. Flammenmund 02. Du ewiger Hund 03. Atme aus, nicht ein 04. Es gibt nur noch mich 05. Ich preise den Stein 06. Ich bin da wo niemand war

Durée : 37:59

parution 29 Mars 2024