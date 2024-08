Concrete Winds - Concrete Winds Chronique Concrete Winds





Un petit peu moins de trois ans après le bien nommé



Sans surprise, c’est une fois de plus sous les couleurs du label allemand Sepulchral Voice Records que le terrible duo finlandais signe sa reprise d’activité. À l’occasion de ce troisième album éponyme, Jonatan Johansson (chant, guitare) et Mikko Josefsson (batterie) ont fait appel aux services de Matti Mäkelä (Corpsessed, Pestilent Hex, Profetus, Tyranny, Undergang...) afin d’enregistrer les parties de batterie ainsi qu’à ceux de Lawrence Mackrory des Rorysound Studios d’Uppsala (Bloodbath, Decapitated, Firespawn, Katatonia, Lik, Nightrage, Sarcasm, Vomitory...) pour tout le reste (de l’enregistrement du chant et des guitares en passant par le mixage et le mastering de ces neuf nouvelles compositions). Une collaboration qui peut sembler quelque peu surprenante pour le genre de Death Metal que pratique Concrete Winds mais qui va donner lieu à une production certes un poil moins radicale que celles des deux précédents albums mais avec toutefois davantage de coffre et de présence. Rassurez-vous néanmoins, la différence demeure subtile et ne vient en rien porter préjudice aux propos des Finlandais qui continuent ici leur campagne de destruction massive.



Neuf titres bouclés en seulement vingt-cinq minutes et une seconde, il ne fait une fois de plus aucun doute que le groupe originaire d’Helsinki n’est toujours pas là pour amuser la galerie. Adepte de l’adage "pas plus vite qu’à fond" et donc sans jamais faiblir ou alors en de très rares occasions, Concrete Winds poursuit ainsi son chantier entamé en 2019 au son du déjà très convaincant et bien nommé



C’est à sec et sans préliminaires que le duo va choisir de nous prendre avec un "Permanent Dissonance" particulièrement tonitruant qui déboule presque sans crier gare. Je dis bien "presque" car on a beau savoir pertinemment à quelle sauce on va être mangé avant même de se lancer dans la lecture de ce troisième album, se faire rosser de la sorte sans aucune forme de préambule n’en reste pas moins violent... Une entrée en matière résolument intense lors de laquelle tout explose et tout éructe, où les sens saturent et chavirent et qui laisse bien entendu peu de doutes sur la suite des évènements. En effet, les huit compositions qui s’enchainent sont bel et bien du même tonneau. Une succession de riffs nerveux exécutés à toute berzingue, de leads et de solos chaotiques et complètement déglingués, de blasts façon mitraillette auxquels viennent se joindre quelques rythmes plus chaloupés comme par exemple sur les premières secondes de "Subterranean Persuasion" aux penchants Indus sous-jacents (penchants assouvis également en d’autres occasions comme sur les derniers instants de "Hell Trance" et "Pouding Devotion") et enfin de hurlements douloureux qui participent eux aussi à cette infernale hystérie. Bref, vous l’aurez compris, pas de changements à l’horizon mais une fois encore une belle leçon de violence complètement décomplexée de la part de Concrète Winds.



Fort heureusement, les Finlandais ont plus d’une corde à leur arc et consentent à lever le pied de temps à autre histoire d’offrir à nous autres pauvres auditeurs malmenés quelques moments d’accalmie et autres respirations providentielles. De "Permanent Dissonance" à 0:42 à "Virulent Glow" à 0:47 en passant par "Daylight Amputations" à 1:30, "Infernal Repeater" à 1:18, les premiers instants de "Subterranean Persuasion" très inspirés par le Morbid Angel de Covenant et de Domination ou bien encore "Hell Trance", titre globalement un petit peu plus sur la retenue, il vous sera en effet possible de recouvrer brièvement vos esprits avant de vous faire à nouveau matraquer de plus belle...



À l’image de cette illustration chargée et indescriptible, la musique de Concrete Winds ne se destine clairement pas aux âmes sensibles ni à ceux qui ne goûtent qu’une musique construite autour de structures lisibles appliquées avec élégance et rigueur. Non, le Death Metal des deux Finlandais est l’expression d’une sauvagerie libérée qui n’a que faire d’arrondir les angles et de plaire au plus grand nombre. À l’instar de ses ainés et surtout de Concrete Winds III, le retour de la vengeance...Un petit peu moins de trois ans après le bien nommé Nerve Butcherer , les deux énervés à l’initiative de tout ce tintamarre sont aujourd’hui de retour afin, une fois encore, de faire saigner nos tympans tout en nous gratifiant de douloureuses ecchymoses. 2024 - Sepulchral Voice Records Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Concrete Winds

Death Metal - 2019 - Finlande

nouveaute A paraître le 30 Août 2024

tracklist 01. Permanent Dissonance (02:24) 02. Virulent Glow (01:47) 03. Daylight Amputations (01:58) 04. Infernal Repeater (02:43) 05. Subterranean Persuasion (03:21) 06. Hell Trance (02:46) 07. Systematic Distortion (02:42) 08. Demented Gospels (03:41) 09. Pounding Devotion (03:39)

Durée : 25:01

line up Jonatan Johansson / Chant, Guitare, Basse

Mikko Josefsson / Batterie

