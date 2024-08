Labyrinth - Unforeseen Consequences Chronique Unforeseen Consequences (EP)

Je ne le répéterai jamais assez mais rôder tard le soir sur Instagram et Facebook peut parfois avoir du bon car entre toutes ces vidéos chronophages d’animaux plus mignons les uns que les autres, ces influenceuses silliconnées en manque d’attention et autres suggestions en tout genre, il arrive parfois que dans ce puit sans fond l’on tombe sur un profil ou une publication qui attire véritablement notre attention. C’est comme cela que j’ai fait la connaissance de Labyrinth, une jeune formation américaine originaire de Houston au Texas et dont les premiers balbutiements remontent à 2021. Si le groupe a semble-t-il été inactif un certain temps entre 2022 et 2023, le voilà bel et bien de retour avec la sortie le mois dernier d’un premier EP intitulé Unforeseen Consequences.



Premier bon point le concernant, un logo et une illustration tous les deux particulièrement engageants que l’on doit au Mexicain Rot Artworks. Couleurs, composition, grain, tout dans cette oeuvre et ce logo étiré transpire le Metal des années 80. Un constat qui n’a rien d’une coïncidence puisque Labyrinth s’adonne à la pratique d’un Thrash corsé et mélodique largement inspiré par celui de la Bay Area. D’ailleurs, les quatre jeunes Texans ne s’en cachent pas et citent volontiers des groupes tels que Forbidden, Vio-Lence, Testament, Heathen (ainsi que Nuclear Assault et Voivod) parmi leurs principales sources d’inspirations.



Produit avec les moyens du bord (même si le mastering a tout de même été confié à monsieur Jack Conrow - aka Jack Control - réputé pour ses collaborations avec notamment Antichrist, Aura Noir, Bastard Priest, Darkthrone, Deathhammer, Exhumation, Oath Of Cruelty...), Unforeseen Consequences bénéficie d’une production au caractère bien trempé. Un son rugueux et sec mais néanmoins parfaitement équilibré traduisant à la fois la conception contemporaine de ces quatre compositions et l’amour que portent les Texans à ce Thrash vieux de plus de trente-cinq ans.



Bouclé en un petit peu moins de dix-huit minutes, ce premier EP n’est pas aussi expéditif qu’il n'y paraît de prime abord. En effet, sur les quatre titres qui le composent on trouve un morceau instrumental d’un petit peu plus d’une minute ("Theseus (1501 B.C.)") qui, au-delà de servir d’interlude, va également permettre à Labyrinth de briller autrement qu’à coups de shredds, cavalcades haletantes et autres envolées vocales parfaitement maitrisées. Certes, c’est effectivement un petit peu court mais cette guitare acoustique aux sonorités hispaniques s’avère malgré tout particulièrement plaisante ainsi calée entre deux compositions bien plus musclées et tendues.

Car pour le reste, c’est bien au son d’un Thrash virulent mais néanmoins mélodique que le groupe texan mène l’exécution de ce premier EP. Une sortie certes modeste mais néanmoins particulièrement prometteuse à en juger par la qualité de ces quatre compositions finement composées et interprétées. Compris entre cinq et six minutes, ces quelques titres sont effectivement la preuve qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années. Car en plus d’être hautement efficaces, ceux-ci attestent également d’un certain bagage technique permettant ainsi aux garçons de Labyrinth d’aller titiller de près des groupes comme Heathen, Forbidden ou Voivod sur leur propre terrain de jeu. Évidemment, on ne fera pas l’affront à ces derniers de leur soustraire la primauté ni la portée de leurs travaux respectifs mais qualitativement parlant les Texans proposent avec Unforeseen Consequences trois brulots de Thrash technico-mélodique de très haute volée largement capables der soutenir la comparaison avec ces poids-lourds des années 80.



On va donc naturellement retrouver chez Labyrinth tout ce qui fait le charme et l’intérêt de ce genre de sorties à commencer par un riffing nerveux et terriblement affûté épaulé par une section rythmique tout aussi volontaire comme l’atteste cette batterie qui n’a effectivement de cesse de cavaler. Une cadence soutenue mais pas linéaire puisque celle-ci est marquée par de nombreux changements de rythmes ainsi que des riffs et des structures variées et techniques à même de retenir l’attention de n’importe quel amateur de thrash un poil tarabiscoté. Si cela aurait probablement pu suffire pour convaincre, Labyrinth nous offre deux choses supplémentaires à même de faire la différence. La première est une approche mélodique absolument impeccable caractérisée notamment (on compte également quelques arrangements acoustiques qui viennent se glisser ci et là) par plusieurs leads et autres solos d’excellente facture ("Tortured" à 1:25, 2:50 et 3:55, "Questionable Ethics" à 1:50, 3:20 et 5:01, "The Prophet Of Time" à 1:55 et 4:24) et la seconde un chant dynamique, assez haut perché et surtout parfaitement maitrisé rappelant dans sa tessiture et ses intonations celui de David R. White sur les deux premiers albums d’Heathen. Une influence évidente au même titre que celle de Forbidden qui effectivement se dressent toutes les deux à l’écoute de ces dix huit minutes menées d’une main de maitre.



Alors effectivement, tout cela n’est qu’un réchauffé de ce qui se faisait du côté de San Francisco durant la seconde moitié des années 80 mais si vous n’êtes pas du genre pisse-vinaigre, je ne vois pas comment vous ne pourriez pas vous montrer enthousiaste face à ce Thrash qui, hormis sa durée un brin frustrante, ne souffre d’aucun défaut, même de jeunesse. Labyrinth fait en effet preuve d’une écriture et d’une interprétation relativement bluffantes pour un groupe avec finalement si peu de bagage. Un Thrash mélodico-technique dont la vélocité, la technique, l’efficacité, les mélodies, les nuances, la variété et la mémorabilité se mêlent avec aisance et fluidité sur un premier EP extrêmement convaincant qui, on l’espère, saura toucher les amateurs de Thrash en quête de nouveautés à se glisser sous la dent. Il n’y a maintenant plus qu’à espérer qu’une suite plus conséquente soit dans les tuyaux. En attendant, voilà de quoi vous régaler.

2024 - Autoproduction Thrash notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Labyrinth

Thrash - 2021 - Etats-Unis

écoutez Tortured

Questionable Ethics

Theseus (1501 B.C.)

The Prophet of Time

tracklist 01. Tortured (05:09) 02. Questionable Ethics (06:25) 03. Theseus (1501 B.C.) (01:16) 04. The Prophet Of Time (05:07)

Durée : 17:57

line up Jorge Montaño / Chant, Guitare

CJ Ackerman / Guitare, Chant

Tommy Crawford / Basse, Chant

Matthew Fernandez / Batterie, Chant

parution 11 Juillet 2024

