Comme je le disais au début de la chronique de l’EP quatre titres culte), a cela trois raisons principales : tout d’abord il a été l’un des pionniers de la scène brutal death japonaise avec notamment leurs collègues un peu plus renommés (car formés quelques années plus tôt et un poil plus productifs) de Vomit Remnants ; deuxièmement de par la qualité des compositions qui, aussi peu nombreuses soient-elles, s’avèrent d’une qualité remarquable ; enfin parce que ce qui est rare et cher, les sorties du groupe étant devenues au fil du temps quasi introuvables, tout ceci fait des Tokyoïtes une formation un peu à part. Et c’est donc tout naturellement que l’annonce de cette nouvelle offrande, aussi maigre soit-elle, m’a fait gouzi gouza dans le bidou, d’autant plus avec un line-up absolument inchangé qui laissait espérer une suite logique aux quatre titres composés au début des années 2000.



Bon c’est bien beau tout ça mais alors qu’en est-il donc de ces trois nouvelles pistes ? Nos cinq amis se sont-ils mis au power métal symphonique depuis ? Evidemment non, « Inerrancy From Credulity » reprend peu ou prou la route, enfin le chemin, enfin le sentier quoi creusé avec « Endocranial Cast » en 2003. Pas de grosse surprise donc (bonne ou mauvaise), dès les premières notes de « Sentience » on reconnaît cette patte. Ca fait monter la pression, ça tricote un poil, avec cette basse bondissante qui vous claque dans les oreilles, ça sent la terre mais ça pue le groove également et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ça suinte le Dying Fetus dès 55’’, et puis ces vocaux dégueulés de Sho-Gun, quelques tremolo un peu evil, une dernière rasade de blasts et le tour est joué. En moins de deux minutes (titre le plus court de leur longue discographie) Disconformity remet l’église au milieu du village. Non, ils n’ont pas changé, et c’est tant mieux ! Les deux pistes suivantes ne dévieront guère de cap, même si l’on pourra remarquer quelques passages plus ‘’mélodiques’’. La rythmiques est toujours en mouvement entre blasts tempétueux, gros breaks slammisant (« Inerrancy From Credulity » à 1’17) et passages bien brise nuque (la même à 3’08), y’a du Suffocation aussi évidemment (le début de « Methods Of Retaliation »).



2024 - Brutal Mind Brutal Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Disconformity

Brutal Death Metal - 2002 - Japon

nouveaute A paraître le 26 Juillet 2024

écoutez Sentience

Inerrancy from Credulity

Methods of Retaliation

tracklist 01. Sentience (01:56) 02. Inerrancy From Credulity (03:38) 03. Methods of Retaliation (02:56)

Durée : 08'30

line up Phillow / Basse

34-Sick / Guitare

Sho-Gun / Chant

Kazz / Batterie

Keisuke Okada / Guitare

voir aussi Disconformity

Depravation Of Stigma (MCD)

2005 - WD Sounds

