Crushing Brain - Cenizas Chronique Cenizas

Certes, le quintette n’est pas encore bien connu (une démo, un live, un single, tous parus en indépendant entre 2013 et cette année) mais il se présente aujourd’hui à nous avec son premier album intitulé « Cenizas », à la pochette tout bonnement excellente dans son registre de pochtron. Musicalement, c’est tout de même un peu plus sérieux qu’il n’y paraît et c’est clairement du côté du thrash européen qu’il faudra aller chercher les influences de ces messieurs, la reprise du « Tormentor » de speed metal indéniable hérité des années 80, cela s’entend à certains riffs, aux solos, aux dérapages de la voix dans les aigus (« Horizontes del caos ») mais cela est fait avec tellement d’enthousiasme et de propreté que l’on ne peut que se laisser gagner par la fougue juvénile de cet album.



On occultera donc la naïveté de certains plans, l'arpège approximatif suivi d'un solo dans « Brainwashing Device » par exemple, où même ce chant parfois trop criard qui sonne un peu daté, pour plutôt se focaliser sur les bonnes choses : des morceaux bien structurés, des riffs efficaces à défaut d'être mémorables, de l'énergie à revendre et un état d'esprit décontracté qui fait on ne peut plus plaisir au moment où la lugubre morosité de la rentrée s'annonce. Bien sûr, « Cenizas » est vraisemblablement voué à rejoindre la cohorte de disques issus de la troisième division mais nous avons entendu tellement pire en la matière qu'il vaut mieux prendre son plaisir là où il se trouve : ici, dans ces quarante-cinq minutes sans prétention autre que la joie de partager un instant métallique, une chope, une clope.

