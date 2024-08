Imperatus - At the Mercy of the Wind Chronique At the Mercy of the Wind

Sur Metal Archives, il n’y a qu’une vingtaine de groupes vietnamiens de black metal qui sont répertoriés alors ne venez pas chipoter en prétendant qu’IMPERATUS ne mérite pas cette appellation ! Certains vont affirmer qu’il mériterait plus sa place dans le death alors que les cris du chanteur sont hurlés comme dans le black, que des plans sont très typés black, que des intros ou même des breaks sont faits à la guitare acoustique comme dans le black ! C’est du black, c’est du black, c’est du black ! Besoin de plus de preuves ? Il y a du clavier et des ambiances de brouillard sur le début de « Altars of Despair » ! Et puis deux membres ont joué dans LEUKOTOMY et un autre dans DODSSANGER, deux formations qui sont elles aussi étiquetées black metal ! Tout le prouve, c’est donc bien du black et le quatrième membre, le guitariste Ullr, est parvenu à mettre de côté ses amours habituelles, lui qui joue du death et du thrash pour FROSTVORE, RÊVASSEUR et BLUETRAIN...



Ce n’est pas nécessairement toi, ami lecteur, que j’essaie de convaincre vainement, c’est moi-même. C’est moi-même car il se peut que de ton côté tu ne prêtes pas attention aux descriptions de genres, et que tu n’en as cure que ce soit du black ou du death. Sakrifiss a du mal avec ce dernier, donc c’est important pour lui d’être bien guidé avant de s’intéresser « pour rien » à une formation. Le label aussi a bien précisé sur la présentation de l’album que du black metal nous attendait, donc je dois avoir un petit souci auditif qui me fait ranger ces 9 compositions ailleurs. Le black est là, mais il est tout de même très dilué dans le reste. Du coup, les riffs et les ambiances ne me touchent pas continuellement, mais bel et bien uniquement lorsque c’est le black qui prend le pouvoir. C’est rare. Et surtout pas sur le morceau « Embers of Hatred » sur lequel ont été invités au micro Liam « Lupus » W. et aux guitares Satoshi Fukuda, tous deux membres de RÊVASSEUR qui pour le coup est un véritable groupe de death. Le titre plonge totalement de l’autre côté du metal avec leur apparition. Là, il n’y a plus aucun doute de possible...



« Et si on aime le death ? ». Alors là, je suis chroniqueur, pas psychologue, donc je ne peux rien pour toi. Tout ce que je comprends, c’est que les compositions sont puissantes et carrées, mais que c’est du gros réchauffé...

2024 - Hidden Marly Production Death-Black notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Death-Black - 2023 -

tracklist 01. Calm Before the Storm 02. Eternal Strife 03. Armored Beast 04. At the Mercy of the Wind 05. Accursed Warfare 06. Altars of Despair 07. Following the Morning Star 08. Embers of Hatred 09. From the Ashes of a Forgotten Past

Durée : 33:00

parution 14 Mars 2024