CULTUS SANGUINE dans le paysage musical transalpin. Je sais évidemment qu’il n’en est rien mais les clichés ont la peau dure. Heureusement, une formation telle que GUDERRHA est là pour me remettre les pieds sur terre.



Les quatre musiciens qui composent cette nouvelle entité semblent être déjà bien aguerris (tous évoluent dans des formations aux styles divers, stoner, black, gothique, death, etc.) mais ils ont décidé de lancer un énième projet parallèle pour lequel ils nous proposent aujourd’hui leur première démo composée de seulement deux titres. Dix minutes, cela reste encore trop maigre pour se faire une idée précise du potentiel réel mais c’est cependant une façon honnête de faire connaissance sans perdre trop de temps en palabres inutiles.



« Entangled in Hate » puis « Seven Winters » offrent à l’écoute un style de death metal hérité de l’école suédoise des années 90 et l’on pourra donc citer les sempiternelles mêmes influences : death fermement ancré dans les années 90, avec un son ainsi qu’un riffing assez symptomatiques, mais aussi une façon d’amener les déboulés rythmiques en aller-retour saccadé ou en accords lâchés que l’on trouve de plus en plus rarement dans les formations plus modernes. Le chant s’avère également extrêmement efficace, notamment lorsque le growl se double de vocaux criards, c’est du réchauffé mais cela reste une formule toujours efficace dès lors qu’elle est bien amenée.



C’est cependant sans aucun sentiment passéiste que se présente GUDERRHA mais, pour rester dans l’univers des musiciens, je préfère amplement le brutal death de ZORA que cette relecture de l’emploi d’une Boss HM-2 qui, certes, incite au headbang sans pour autant laisser un souvenir impérissable. Pour le dire autrement, ces deux morceaux s’oublient aussi vite qu’ils sont écoutés et j’ai beau les passer et les repasser, je ne discerne encore rien à ce stade qui ferait sortir la formation du lot. Je ne jette cependant pas le bébé avec l’eau du bain, ce n’est qu’une simple démo et il vaut mieux attendre d’être confronté à un plus gros poisson (un EP, voire un LP) pour prendre la pleine mesure du potentiel de ce nouveau venu sur la scène extrême européenne. Il faut dire que les deux chansons évoluent dans des registres relativement différents (un gros mid-tempo pour le premier et une vision plus rapide et épique pour le second), ce qui n’aide pas à cerner totalement la personnalité des Italiens.



2024 - Indépendant Death Metal notes Chroniqueur : 3.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Guderrha

Death Metal - 2023 - Italie

formats Digital, K7 / 26/05/2024 - Indépendant

écoutez Entangled in hate

Seven winters

tracklist 01. Entangled in Hate (05:04) 02. Seven Winters (05:42)

Durée : 10:46

line up Eugenio Pullano / Basse

Simone Matarese / Batterie

Gianluca Molè / Guitare

Luciano Summaria / Chant

parution 26 Mai 2024

