Solstitium - Morgoth Chronique Morgoth

SOLSTITIUM : le chanteur d’ANGELLORE notamment, mais également des instrumentistes officiant ou ayant officié chez DEFRAKTOR… Un personnel hautement qualifié donc, qui va mettre tout son savoir-faire au service d’un doom death metal fortement empreint d’une dimension heavy metal épique.



Comme son nom l’indique « Morgoth » s’inscrit dans l’univers de Tolkien et, pour lui rendre hommage, il n’y a pas grand-chose qui ait été laissé au hasard dans cette sortie. La pochette déjà, absolument superbe, avec un logo hyper class, l’objet physique a vraiment de la gueule. Mais l’expérience positive ne s’arrête heureusement pas là puisque, tout au long de l’heure que dure le disque, les musiciens vont s’évertuer à créer des climats tantôt grandioses (« Immortal Pride ») en incorporant nombre d’éléments généralement associés au metal folklorique (chant clair, instruments acoustiques, mélodies enivrantes), tantôt plus guerriers (voix death, rythmiques plombées sur « Morgoth » par exemple), plus rarement intimistes (chuchotements, arpèges), avec toujours une qualité irréprochable au niveau des solos et, plus généralement, de la totalité de l’interprétation.



À ce titre, la grande force de ces douze compositions, c’est de ne pas être la somme des influences musicales de ses compositeurs mais bien une entité à part, avec son style propre, ses gimmicks, sa vision artistique. Dans ce contexte pluriel, les lignes vocales de François Blanc sont parfaites : aussi à l’aise dans les growls que dans des envolées plus lyriques ou tout simplement narratives, il est pour beaucoup dans la qualité du rendu final. Evidemment, le fait d’avoir à ses côtés un guitariste (Sébastien Grenier) qui a de la bouteille, cela aide aussi pas mal à écrire des structures riches, complexes, non pas innovantes mais professionnelles de bout en bout. Et comme un bon groupe de metal n’est rien sans une section rythmique impeccable, nous pouvons compter sur la complémentarité de Lethal (batterie) et Silvère (basse), qui ont déjà joué ensemble au sein de DEFRAKTOR (et le premier également pour Morgoth », une impression d’évidence qui transparaît de la première à la dernière note, cette émouvante ballade au parfum Viking qu’est « Long Live the King ».



Moi qui en général ai tendance à trouver cheap les albums de musique dite folklorique, la faute à des mélodies vocales souvent trop bateau ou à un côté festif trop appuyé, je constate avec plaisir et satisfaction qu’aucun de ces écueils n’est présent dans « Morgoth ». En effet, outre le fait qu’il y ait une trame de noirceur qui traverse l’ensemble des morceaux, les moments les plus légers ne se départissent jamais d’une certaine gravité mélancolique, soit grâce aux intonations du chanteur, soit par cette orientation heavy doom qui m’évoque à l’occasion la beauté de Il y a du beau monde qui participe à ce premier album des Français de: le chanteur d’ IMPENDING TRIUMPH et d’notamment, mais également des instrumentistes officiant ou ayant officié chez MALEVOLENTIA … Un personnel hautement qualifié donc, qui va mettre tout son savoir-faire au service d’unfortement empreint d’une dimensionépique.Comme son nom l’indique «» s’inscrit dans l’univers deet, pour lui rendre hommage, il n’y a pas grand-chose qui ait été laissé au hasard dans cette sortie. La pochette déjà, absolument superbe, avec un logo hyper class, l’objet physique a vraiment de la gueule. Mais l’expérience positive ne s’arrête heureusement pas là puisque, tout au long de l’heure que dure le disque, les musiciens vont s’évertuer à créer des climats tantôt grandioses (« Immortal Pride ») en incorporant nombre d’éléments généralement associés aufolklorique (chant clair, instruments acoustiques, mélodies enivrantes), tantôt plus guerriers (voix, rythmiques plombées sur « Morgoth » par exemple), plus rarement intimistes (chuchotements, arpèges), avec toujours une qualité irréprochable au niveau des solos et, plus généralement, de la totalité de l’interprétation.À ce titre, la grande force de ces douze compositions, c’est de ne pas être la somme des influences musicales de ses compositeurs mais bien une entité à part, avec son style propre, ses gimmicks, sa vision artistique. Dans ce contexte pluriel, les lignes vocales desont parfaites : aussi à l’aise dans lesque dans des envolées plus lyriques ou tout simplement narratives, il est pour beaucoup dans la qualité du rendu final. Evidemment, le fait d’avoir à ses côtés un guitariste () qui a de la bouteille, cela aide aussi pas mal à écrire des structures riches, complexes, non pas innovantes mais professionnelles de bout en bout. Et comme un bon groupe den’est rien sans une section rythmique impeccable, nous pouvons compter sur la complémentarité de(batterie) et(basse), qui ont déjà joué ensemble au sein de(et le premier également pour JE , soit dit en passant). Cela apporte une belle homogénéité à «», une impression d’évidence qui transparaît de la première à la dernière note, cette émouvante ballade au parfum Viking qu’est « Long Live the King ».Moi qui en général ai tendance à trouverles albums de musique dite folklorique, la faute à des mélodies vocales souvent trop bateau ou à un côté festif trop appuyé, je constate avec plaisir et satisfaction qu’aucun de ces écueils n’est présent dans «». En effet, outre le fait qu’il y ait une trame de noirceur qui traverse l’ensemble des morceaux, les moments les plus légers ne se départissent jamais d’une certaine gravité mélancolique, soit grâce aux intonations du chanteur, soit par cette orientationqui m’évoque à l’occasion la beauté de CANDLEMASS . Pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres encore, je tire mon chapeau au quintette qui, dès son premier LP, impose une personnalité, une griffe, avec une écriture fouillée et pourtant limpide, l’écoute se faisant dans une progressivité quasi chapitrale, littéraire, pour un nouveau voyage dans l’univers fantastique de Tolkien. Un grand disque.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE