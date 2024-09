Kohlrabenschwarz - Im finstren Tal Chronique Im finstren Tal

Les deux pays sont véritablement au coude à coude ces dernières années question qualité de leur scène black metal ! Je parle de la France et de l’Allemagne. Est-il nécessaire de citer des noms venant de cette dernière ? Facile, tout en se concentrant uniquement sur 2024 : DAUÞUZ, INFESTUS, NACHTS, BILWIS, SCHATTENFANG, SUFFERING SOULS, TODESSTOß... Et généralement, ceux qui ne veulent pas le reconnaître n’ont généralement pas écouté ces groupes, tout simplement. C’est vraiment avec objectivité que je fais cette constatation. L’Allemagne est en grande forme. Et le premier album de KOHLRABENSCHWARZ en est un nouvel exemple. Un parfait exemple.



Commençons peut-être par l’unique défaut ? Ce sera fait. Eh bien il s’agit du nom du groupe. Choisir l’allemand quand on est allemand, c’est tout à fait compréhensible, mais quelle aventure pour nous que d’essayer de mémoriser ce patronyme... Bon, si je ne me trompe pas il devrait signifer « Grand corbeau noir ». Je suis plus confiant sur le lineup, plutôt touffu avec 5 membres. Ils sont presque tous issus d’autres formations, mais c’est surtout le nom de Constantin König qui saute aux yeux en premier. Il s’occupait principalement des claviers et de la basse au sein de LUNAR AURORA. Il avait aussi participé à l’unique album de KAMERA OBSKUR en 2011. On remarque d’ailleurs qu’un autre membre de ce dernier est dans KOHLRABENSCHWARZ, à savoir Dirk Rehfus, le chanteur. Deux autres membres, le guitariste et le batteur se connaissent eux aussi depuis un moment et ils font du thrash pour WHITE MANTIS. Seul le cinquième membre n’avait pas encore de groupe de metal dans sa collection, c’est Bernhard Tomm, chargé des guitares acoustiques.



Ils viennent donc de sortir leur tout premier album, et il est vraiment impeccable. Il officie dans un black metal envolé et puissant mais surtout très fort pour placer des éléments jouissifs à foison. Je parlais de la présence d’une guitare acoustique, mais qu’elle est bien employée ! Elle apparaît assez fréquemment, mais toujours en apportant quelque chose de différent, de frais, de plaisant. Elle a des sonorités country sur le début de « Tundra », elle prend des airs nostalgiques sur « Erinnerungen »... Et elle a droit à son titre à elle seule, « Am Ende der Nacht ». Cet élément est véritablement magique tout du long. Mais ce n’est pas le seul point fatal de ces 8 morceaux, qui seraient un cran en-dessous sans la qualité des vocaux. Eux aussi varient fréquemment et ils savent à la fois surprendre et convaincre. Quel plaisir d’être étonné positivement en écoutant du black metal. Il y a beaucoup de groupes de qualité, mais qui appliquent des formules bien connues. Il y en a d’autres qui font dans l’originalité mais qui ne trouvent pas une bonne voie. KOHLRABENSCHWARZ arrive à combiner tout cela. Original, surprenant, qualitatif et plaisant. Je suis conquis et je n’arrête pas d’y revenir encore et encore !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE