SURGICAL STRIKE. Peut-être avais-je été trop vite en besogne, il se trouva donc que les mots premièrement employés à leur encontre me semblèrent bien durs alors que je me relisais en réécoutant « 24/7 Hate ». Je pense que le fait de savoir que le groupe a été fondé en 1993 et qu’il lui a fallu attendre 2016 pour accoucher de son premier EP (« V-II-XII »), puis un album quatre ans plus tard (« Part of a Sick World »), jusqu’à notre rencontre en 2024, cela m’a fait espérer quelque chose d’exceptionnel, un joyau perdu craché du fin fond de l’underground, une expectoration diabolique venue des abysses et que les premières écoutes m’ont mis face à la dure réalité d’un nein franc.



J’ai initialement trouvé ces quarante-cinq minutes poussives pour du thrash germanique influencé par pils + wurst. C’était un jugement bien rude, voire un brin excessif sur les bords, je le conçois humblement d’autant que plus je me contraignais à me repencher sur l’album, plus j’y discernais un jeu solide (« Alienated » par exemple) ainsi qu’une dimension power speed metal qui m’avait échappé au début.



Certes, ces onze compositions n’ont pas même le charme de l’ancienneté, la bande pratiquant un style résolument moderne, tant dans sa production que dans son riffing, honnête et entraînant. Il demeure pourtant une pointe de déception relative à la désillusion de ne pas avoir mis la main sur une perle d’antan enfin révélée au grand jour, déception qui sera peu à peu gommée par la grande qualité des solos, clairement inscrit dans un esprit heavy metal, ou encore les quelques tentatives de muscler considérablement le jeu (« Rose War »). Quant au reste, nous sommes face à un pur heavy thrash teuton, avec ce qu’il peut avoir de caricatural mais également de qualitatif : carré, sérieux, appliqué, propre.



Je ne serai donc pas surpris que dans cette niche musicale, SURGICAL STRIKE trouve preneur, quand bien même l’on n’y entendrait pas la verve des fleurons que sont DESPAIR,



Cependant, en dépit d’une nette amélioration de mon opinion originelle, la question de la place que pourrait occuper le quintette dans le panorama métallique actuel se pose. En jouant la carte du moderne, il se prive de la possibilité de prendre place dans les rangs de la vieille école mais son thrash est également encore trop proche de l’apfelstrudel pour venir concurrencer les jeunes pousses qui ont faim. Il ne faudrait pourtant pas grand-chose pour changer la donne : raccourcir un peu le tout, supprimer les incartades plus mélodiques (« Sorrow of War II »), cela aura déjà de la valeur. Et puis il faut aussi savoir se réjouir pour un groupe qui parvient enfin à sortir de son trou après des années d’abnégation, qui trouve un label où son nom sera accolé dans le catalogue à ceux de WALTARI,



2024 - Metalville Power Thrash Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 6.43/10

plus d'infos sur Surgical Strike

Power Thrash Metal - 1993 - Allemagne

formats CD, Vinyl / 01/03/2024 - Metalville

vidéos 24/7 Hate

Surgical Strike

Extrait de "24/7 Hate" Fear Monger

Surgical Strike

Extrait de "24/7 Hate"

tracklist 01. Initium (02:03) 02. 24/7 Hate (03:52) 03. Fear Monger (03:58) 04. The Lesson (04:46) 05. Discover the Evil (04:30) 06. Lonely Decision (04:48) 07. Alienated (04:01) 08. Rose War (02:38) 09. Circle Jerk (03:21) 10. Sorrow of War II (04:54) 11. Blinder (05:34)

Durée : 44:25

line up Moritz Menke / Batterie

Florian Seybecke / Basse

Marcelo Vasquez Rocha / Guitare

Frank Ruhnke / Guitare

Jens Albert / Chant

parution 1 Mars 2024

