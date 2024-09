Druadan Forest - Dismal Spells Part II: The Night Circus Chronique Dismal Spells Part II: The Night Circus

Druadan Forest n’est pas un inconnu de la scène BM épique même si ses derniers travaux sont bien plus proches, désormais, du Dungeon synth. Les Finlandais ont en effet opéré leur mue il y a maintenant bien des années, optant pour un ambient / Dungeon synth donc qui ne renie pas le BM des origines mais qui n’en a gardé que quelques traits sporadiques.



Dismal Spells Part II : The Night Circus se présente exactement sous ces auspices. La pochette éclaire d’emblée, comme le son, caverneux, grandiloquent et tellement proche d’un Summoning qu’on adopte sans même écouter plus avant. Intégralement instrumental, Dismal Spells Part II : The Night Circus est court pour le style (un peu plus de 37’), ce qui évite tout ennui, toute redondance.



Les morceaux semblent divisés en quatre grands mouvements. Il y a ceux, comme Moonlight Sorcery, Raven and Dagger et Wizard’s Hut, qui embarquent ainsi directement vers la Terre du Milieu en égrenant leurs notes fragiles et aériennes, mais également sombres et menaçantes, figurant un voyageur cheminant dans l’attente de déboucher sur un château majestueux, objet de sa quête. D’autres, comme Witches Lake, traduisent davantage une contemplation, l’arrivée dans une clairière druidique ou la découverte d’une rivière enchantée. Le ton est apaisant, la structure minimaliste mais immersive, sans menace, enveloppante. D’autres encore, plus spatiaux, comme Summer Night Orgies et Spells and Magic Potions, dessinent une rêverie sous les étoiles, la contemplation lointaine de montagnes immenses ou le déroulé d’un sabbat hypnotique. De nouveau, le ton est apaisé, propice au voyage intérieur et à la méditation, au survol de contrées magiques et moyenâgeuses. Les derniers, enfin, prennent des atours plus guerriers, plus nettement épiques comme The Devil’s Gate et son orgue sublime, ou encore Black Towers of Kharanos, la structure laissant presque entendre des tambours de guerre en fond sonore.



La trace Summoning est évidemment toujours latente, en moins talentueuse tout de même, mais Druadan Forest développe globalement des ambiances plus « fragiles », plus typiques du Dungeon Synth, plus proches, finalement, des travaux les plus controversés de Burzum (Raven and Dagger pourrait être directement issu de Filosofem, traité comme une partie de Rundtgåing av den transcendentale egenhetens støtte …). Peu importe car ce nouvel album demeure largement immersif et plaisant, varié et apaisant, pour satisfaire tous les amateurs du style.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Werewolf Records Dungeon Synth notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Druadan Forest

Dungeon Synth - 1998 - Finlande

écoutez Moonlight Sorcery

Black Towers of Kharanos

tracklist 01. Moonlight Sorcery 02. Witches Lake 03. Summer Night Orgies 04. The Devil's Gate 05. Spells and Magic Potions 06. Raven and Dagger 07. Wizard's Hut 08. Black Towers of Kharanos

Durée : 37:51

parution 23 Février 2024

voir aussi The True Werwolf / Druadan Forest

Split (Split-CD)

2018 - Werewolf Records

Essayez aussi Nécrocachot

Malfeu

2018 - High Cathedral Records Order of Nosferat

Vampiric Wrath Unleashed

2022 - Purity Through Fire