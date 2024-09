Ultra Mundum Nostri Assembly - UMNA I : Mistaken by the Hegemonic Monotheism – Centuries of Abstract Revelations Chronique UMNA I : Mistaken by the Hegemonic Monotheism – Centuries of Abstract Revelations

Ultra Mundum Nostri qui abrite le projet KLOCT, dont on retrouve l’unique membre chez ULTRA MUNDUM NOSTRI ASSEMBLY, il n’est pas pour autant la seule individualité importante de cette nouvelle formation française puisque nous retrouvons également Lenos du bien connu Heruforod (qui n’y est plus) et Keithan. Moi, sur le papier, je suis bon client de ces différentes formations (j’aime beaucoup UMNA I : Mistaken by the Hegemonic Monotheism – Centuries of Abstract Revelations ». Je suis preneur, immédiatement, c’est à peine si j’ai besoin d’écouter.



Evidemment, j’écoute quand même, ce qui ne fera que confirmer mes suppositions. Déjà, d’un point de vue stylistique, le black metal des Français s’inscrit dans un mouvement fait de puissance et de raffinement. Puissance car il y a la grosse production qui met la force des guitares bien en avant, avec une section rythmique qui pulse de solides moments blastés, et ça range automatiquement l’œuvre dans le registre de l’extrême élégant. Mais comme les titres sont relativement longs (surtout les trois derniers, entre six et dix minutes), la formation s’autorise des phases plus contemplatives et j’en viens alors à la dimension raffinée de l’album : les compositions transpirent la classe, de même que les textes soignés, il y a le sens de l’arrangement des musiciens expérimentés, connaisseurs de leur art, des éléments ritualistes, des chœurs bien amenés, une forme de grandiloquence, un peu de chant clair également et je pense alors à



Il faut dire que le quatuor a mis toutes les chances de son côté pour réussir son entrée en scène. Déjà, il y a l’esthétique globale, même si la sortie semble être pour le moment purement digitale, elle mériterait sincèrement un meilleur destin. Ensuite, il y a le soin tout particulier apporté à l’écriture où l’auditeur sent immédiatement que le talent est là, qu’il se diffuse dans chaque note. Mais, surtout, il y a le concept même de cette assemblée qui met l’eau à la bouche puisque la cible est de renouveler à chaque fois le line up, ce qui, en soi, laisse la porte ouverte à d’innombrables combinaisons toutes aussi alléchantes les unes que les autres. Chacun est libre de faire jouer son imagination afin de construire le puzzle de ses rêves, l’idée est excellente, j’espère qu’elle sera suivie d’effet.



Bien plus qu’un groupe, nous sommes donc ici face à un terrain vague qui devrait être amené à être régulièrement squatté par des personnalités (hexagonales ? étrangères ?) afin qu’elles mettent leur passion au commun au service du projet. Les premiers protagonistes viennent de mettre la barre très haut avec ce disque ambitieux, pas vraiment déstabilisant si tant est que l’on connaisse les formations dont les membres sont issus mais ils proposent néanmoins autre chose, une approche peut-être plus symphonique, plus emphatiquement théâtrale que ce qu’ils jouent habituellement et, en cela, l’objectif est atteint : l’osmose est là, l’homogénéité également et même si j’imagine que les participants appartiennent tous plus ou moins à la même génération, ils parviennent à faire cohabiter leurs univers pour produire quelque chose de neuf sans qu’aucun ne prenne vraiment l’ascendant.



