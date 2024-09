Edoma - Shades Of Cold Despair Chronique Shades Of Cold Despair (EP)





Et effectivement d’entrée on est totalement happé dans l’univers des Russes via « Lost In The Wilds » où la variété est de mise et en majorité avec de longs blasts déchaînés dignes des froideurs sibériennes, et complétés par du mid-tempo rampant et épique où la mélodie n’est pas absente. Preuve en est ce long solo beau et triste qui s’accorde à merveille avec l’obscurité ambiante qui s’alourdit d’ailleurs quand les mecs lèvent le pied, et qui complète ainsi un ensemble guerrier où le noir côtoie intelligemment le blanc et le gris, et où la violence dévoile de vraies tessitures de couleur. Après cet excellent démarrage le soufflé va légèrement retomber avec « Rebirth Of The Flesh » et « Here To Suffer » aux accents très classiques et à l’alternance régulière, mais qui finissent par tourner un peu en roue-libre malgré leurs qualités générales... vu qu’on n’a rien à vraiment reprocher à ces deux compositions, hormis le fait qu’elles se révèlent interchangeables et surtout traînent franchement en longueur. Une fois encore c’est clairement ce dernier point qui ressort car ça aurait été vraiment plus efficace en étant condensé, tant ici on a l’impression que les plans s’étirent à n’en plus finir et font ainsi retomber quel que peu l’intérêt et l’attention de l’auditeur. Rien de rédhibitoire heureusement mais toujours les mêmes remarques à chaque fois, et cela finit par être franchement pénible tant ces défauts sont largement évitables... mais heureusement « Unleashing Pure Bitterness » va terminer en beauté les hostilités, vu qu’ici musicalement ça va retrouver de l’allant. En effet place à un gros dynamisme de bout en bout tant rythmiquement ça ne ralentit jamais l’allure, vu qu’on a droit ici à une continuité de parties où le tabassage règne tel le vent déchaîné joué en alternance avec des passages en médium où l’on secoue la tête comme un forcené, tout en cherchant son chemin aveuglé par cette neige collante et impénétrable. Tout ça avec en prime une exécution affûtée et directe qui montre que l’entité est toujours capable d’offrir de grands moments guerriers quand elle se lâche un peu plus, et qu’elle sort de son pilotage automatique où elle a tendance à être désormais coutumière.



2024 - Soundage Productions Black/Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Edoma

Black/Death Metal - 2017 - Russie

écoutez Lost in the Wilds

Rebirth of the Flesh

Here to Suffer

Unleashing Pure Bitterness

tracklist 01. Lost In The Wilds 02. Rebirth Of The Flesh 03. Here To Suffer 04. Unleashing Pure Bitterness

Durée : 24 minutes

line up Pavel Kurakin / Chant - Basse

Dmitrii Bondar / Guitare - Chant

Nil Gorbunov / Guitare

Dmitrij Bobrov / Batterie

parution 5 Avril 2024

voir aussi Edoma

Buried By Permafrost

2023 - Autoproduction Edoma

Immemorial Existence

2021 - Petrichor

