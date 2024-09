Malum Mortuus - .​.​.​and They Cried with the Voices of Death Chronique .​.​.​and They Cried with the Voices of Death

Tu connais SUMMONING ? Suis-je bête... Oui, bien sûr tu connais SUMMONING... Alors deuxième question : Tu connais NAZGÛL ? Lequel ? Très bonne question parce qu’effectivement il y en a un bon paquet de groupes avec ce patronyme... Je parle de l’italien mais pas NAZGUL, plutôt NAZGÛL, celui qui a un accent circonflexe sur son U. Il a sorti en 2002 un album considéré comme culte par beaucoup d’amateurs de black épique aux intonations symphoniques : De Expugnatione Elfmuth. Oui, ça va, tu connais ? Alors c’est bon, tu connais SUMMONING tu connais NAZGÛL. Alors tu peux facilement imaginer à quoi ressemble MALUM MORTUUS. Pas parce que sa musique s’en rapproche, mais parce que trois des huit compositions de son premier album sont... des reprises de SUMMONING et NAZGÛL. « Old Mornings Dawn » pour le premier, « In Summis Montibus » et « Elficidium » pour le second. Les influences sont donc plus que claires !



C’est donc sans aucune surprise que ces Américains ont tapé dans l’oeil du label allemand Northern Silence Records, le spécialiste des groupes ambiant ou atmosphériques. Il signe toujours à tour de bras les formations qui jouent dans ce style, sans être très regardant sur la qualité par moments. D’autant plus qu’il ne prend pas beaucoup de risques et se contente assez souvent de sortir au format physique un album déjà sorti en autoproduction par son nouveau poulain. C’est le cas ici et avant de paraître ce vendredi 6 septembre au format CD, ...and They Cried with the Voices of Death était déjà disponible sur le Bandcamp du groupe depuis le 3 mars.



MALUM MORTUUS aime SUMMONING, NAZGÛL, et bien entendu il aime aussi Tolkien. Il en reprend les thématiques, mais aussi quelques dialogues, principalement sur « Lament for Mithrandir ». Il utilise également des samples tirés de la lecture du Seigneur des Anneaux par Brian Sibley sur la radio BBC. Ce n’est peut-être pas très original, mais c’est au moins cohérent.



Cependant, il ne faut pas non plus imaginer que les morceaux du groupe américains vont plagier leurs influences. Au contraire, le côté épique est beaucoup plus en retrait que prévu, et ce sont les côtés organiques et crus qui prennent le dessus. L’album est particulièrement raw et direct, et il n’y a presque que le premier morceau, une introduction de 3 minutes, qui se rapprochent des ambiances de nos Autrichiens favoris. Le reste nous plonge beaucoup plus dans le black metal atmosphérique des racines, celui des années 90. Il y a très peu de claviers par exemple, et ce sont surtout les guitares qui font le travail pour essayer de retranscrire des ambiances envolées à la Tolkien. Du coup il ne faut pas s’attendre à être emporté dans un monde féérique ou vraiment fantastique mais bien plus dans les moments de combats de la Terre du Milieu. Sauf pour les reprises, bien sûr !

2024 - Northern Silence Productions
Black Metal semi-épique

Black Metal semi-épique - 2018 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 6 Septembre 2024

tracklist 01. Darkness Went with Them... 02. In Summis Montibus (Nazgûl cover) 03. Crown and Kingdom to Ash 04. Lament for Mithrandir 05. Elficidium (Nazgûl cover) 06. Where the Wood-Elves Fear to Tread 07. Armament of Matchless Glory 08. Old Mornings Dawn (Summoning cover)

Durée : 43:03