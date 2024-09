Anthares - After the War Chronique After the War

ANTHARES fait partie des formations hexagonales déjà anciennes, ce statut de sénior étant entériné par un « Pro Memoria » remontant à 1999. Le reste de la discographie fut plus en dents de scie, avec un EP en 2014 (« 2 My Last Breath »), puis un deuxième LP en 2019 (« Addicted to Chaos ») pour enfin aboutir aujourd’hui à ces neuf nouvelles compositions de thrash metal regroupées sous l’appellation « After the War ». Elle n’aurait pas des petits airs de Kerry, mais là n’est pas le sujet d’autant que le style des Hexagonaux n’a rien de comparable. Quoi que…



Un bon point pour le quintette, j’ai du mal à le rattacher clairement à d’autres formations. Oui, il y a une petite influence groove, pas totalement dans l’esprit mid-tempo (« Trance Thrash »), d’éléments davantage thrash mélodique (« Burning Light ») et le travail rythmique pourra renvoyer l’auditeur dans les années 90, à la grande époque du power metal (« Sinister Syrus »). En définitive, cet album n’a pas d’autre défaut que celui de me laisser vide d’inspiration pour le traduire en mot. Il s’agit d’un metal ultra traditionnel qui contient tous les éléments que l’on est en droit d’attendre, avec un chanteur aux intonations parfois proches de After the War » trop monolithique sur la longueur.



Un point indiscutable, c’est que les musiciens ont de la bouteille. Cela leur confère une certaine aisance technique qui, malgré un registre peu démonstratif, assure la qualité et la cohérence de cette sortie. Mais autant la production appuie particulièrement le chant et les guitares, autant la section rythmique me semble être un peu délaissée, avec une basse peu audible (peut-être trop alignée sur les six cordes justement) et une batterie qui ne se démarque pas suffisamment. Elle est carrée, en place mais à aucun moment on ne prend une claque. Pour moi, la référence en la matière, c’est la performance hallucinante de In the Eyes of God » de Pampulilu, pouvoir magique, Pampulilu, c’est fantastique », oui j’ai honte), un petit grain de folie qui permettrait à ANTHARES d’occuper une meilleure place dans la hiérarchie du metal hexagonal, sans pour autant prétendre concurrencer la Bay Area ou le thrash allemand des années 80 – 90.



Quoi qu’il en soit, j’espère que l’arrivée de la formation sur le label L’air de rien, avec des débuts datés en 1997,fait partie des formations hexagonales déjà anciennes, ce statut de sénior étant entériné par un «» remontant à 1999. Le reste de la discographie fut plus en dents de scie, avec un EP en 2014 («»), puis un deuxième LP en 2019 («») pour enfin aboutir aujourd’hui à ces neuf nouvelles compositions deregroupées sous l’appellation «». Elle n’aurait pas des petits airs de « From Hell I Rise » cette pochette ? Peut-être, mais l’album des Français est sorti en mars, celui des Américains en mai, donc nous parlerons uniquement de coïncidence, ni plus ni moins. D’ailleurs, je la trouve quand même très sympa cette illustration, bien plus que celle du père, mais là n’est pas le sujet d’autant que le style des Hexagonaux n’a rien de comparable. Quoi que…Un bon point pour le quintette, j’ai du mal à le rattacher clairement à d’autres formations. Oui, il y a une petite influence SLAYER dans certains riffs (« Lost »), c’est très discret et ne permet pas une totale affiliation. Il y a également le goût du, pas totalement dans l’esprit PANTERA , un peu plus dans celui de SACRED REICH mais, globalement, la musique est bien moins agressive que ce que laisse à penser l’illustration. Beaucoup de(« Trance Thrash »), d’éléments davantage(« Burning Light ») et le travail rythmique pourra renvoyer l’auditeur dans les années 90, à la grande époque du(« Sinister Syrus »). En définitive, cet album n’a pas d’autre défaut que celui de me laisser vide d’inspiration pour le traduire en mot. Il s’agit d’unultra traditionnel qui contient tous les éléments que l’on est en droit d’attendre, avec un chanteur aux intonations parfois proches de James Hetflied , c’est vraiment très classique, peut-être trop et même en étant chauvin j’aurais apprécié davantage de virulence, des rythmes plus rapides qui auraient amené de la variété à cet «» trop monolithique sur la longueur.Un point indiscutable, c’est que les musiciens ont de la bouteille. Cela leur confère une certaine aisance technique qui, malgré un registre peu démonstratif, assure la qualité et la cohérence de cette sortie. Mais autant la production appuie particulièrement le chant et les guitares, autant la section rythmique me semble être un peu délaissée, avec une basse peu audible (peut-être trop alignée sur les six cordes justement) et une batterie qui ne se démarque pas suffisamment. Elle est carrée, en place mais à aucun moment on ne prend une claque. Pour moi, la référence en la matière, c’est la performance hallucinante de Brann Dailor sur «» de TODAY IS THE DAY : dès la première écoute le mec te scotche. Et c’est un peu ce qui manque à l’album, un peu de fantaisie, juste un peu de magie («», oui j’ai honte), un petit grain de folie qui permettrait àd’occuper une meilleure place dans la hiérarchie duhexagonal, sans pour autant prétendre concurrencer laou leallemand des années 80 – 90.Quoi qu’il en soit, j’espère que l’arrivée de la formation sur le label M & O Music va lui permettre de se développer davantage, avec peut-être aussi des sorties plus fréquentes et ainsi la possibilité d’étoffer son registre.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE