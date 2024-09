Mutation - Demo '23 Chronique Demo '23 (Démo)

Originaire de Stockholm, place incontournable du Death Metal européen à la fin des années 80, Mutation voit le jour en 2019 sous l’impulsion de deux copains, le guitariste Kevin Lindström (ex-Beastiality) et le batteur Sven Nilsson (Antichrist, Eviscerated, ex-Mystik, ex-Witchgrave...). Bien que probablement très motivés à l’idée d’entamer cette nouvelle aventure ensemble, les deux garçons mettront pas loin de quatre ans pour accoucher de leur toute première démo. Il aura fallu en effet pour cela recruter quelques compagnons d’armes supplémentaires arrivés au sein de la formation courant 2022. Outre un second guitariste et un bassiste tous les deux cachés derrière de mystérieuses initiales (S.K et S.B), on retrouve également un certain Niklas Saari (Atonement, Overture, ex-Eternal Evil) au chant afin de compléter le line-up.



C’est donc en mai 2023 que Mutation fait son entrée officielle dans le petit monde du Death Metal avec la sortie de sa toute première démo. Une modeste contribution de seulement trois titres et onze minutes disponible pour le moment sur Bandcamp uniquement (à l’exception de quelques exemplaires cassette adressés à des structures de choix et autres proches de la formation) mais qui se verra offrir au début du mois prochain un pressage cassette en bonne et due forme grâce au concours du label américain Caligari Records.



Arborant une illustration qui pue le "Do It Yourself" à plein nez, cette Demo ’23 fait peu de mystère de ce qui nous attend une fois la lecture enclenchée. Démon maléfique, croix renversées, logo affûté, le tout servi par un coup de crayon un brin amateur évoquant naturellement les premières démos du genre dès la seconde moitié des années 80... Inutile de chercher plus loin, c’est bel et bien à la pratique d’un Death Metal rudimentaire et bas de plafond que s’adonne les cinq garçons de Mutation. Aussi afin de coller aux propos, le groupe a évidemment choisit une production des plus sommaires qui se distingue notamment par ce chant bardé de réverb’ à en braver les règles de bienséance en la matière, par cette batterie dépouillée évoquant les standards en place il y a près de quarante ans (ce son de caisse claire notamment qui rappellera de bons souvenirs à tous ceux ayant été biberonnés au Thrash des années 80) ainsi que par ce souffle discret mais bel et bien présent.



Pas plus vite qu’à fond, Mutation nous offre à travers cette première démo une relecture de ce Death Metal balbutiant des tout débuts, celui des premières sorties encore un peu foutraques de Death, Possessed, Morbid Angel, Necrovore et compagnie. N’attendez donc pas de ces Suédois qu’ils vous subjuguent par le niveau technique engagé ni par la complexité et l’ingéniosité de leur écriture mais plutôt par l’intensité et l’explosivité de leurs compositions puisqu’en effet il vous faudra être bien accroché pour espérer résister aux assauts quasi-interrompus de ces cinq garçons. Doté de relents Thrash particulièrement prononcés, le Death Metal de Mutation n’offre ainsi que peu de répit, enchainant les cavalcades menées le couteau entre les dents à une cadence pour le moins soutenue (riffs tricotés à toute berzingue, batterie qui n’a de cesse de cravacher, chant mitraillette...). Comme je l’ai dit un petit peu plus haut, il n’y a rien de bien sorcier dans ces trois compositions mais la frénésie qui s’en dégage suffit amplement à compenser ce manque flagrant d’originalité et de technique. D’ailleurs, comme pour mieux renforcer ce sentiment d’hystérie collective, les deux guitaristes de Mutation y vont également de quelques solos particulièrement intenses à l’image de ceux proposés sous forme de question réponse sur "Powers From The Void" à 2:16, "Severed Souls" à 0:51 et "Imprisoned With The Pharaohs" à 1:09 et 3:16.

Bien qu’exécuté avec une furieuse envie d’en découdre, le Death Metal des Suédois n’est pourtant pas dénué de nuances. Certes, ces instants d’accalmies sont relativement rares et finalement de courtes durées mais ils n’en permettent pas moins d’insuffler un soupçon de contraste avant de repartir une fois de plus à l’attaque sans crier gare ("Powers From The Void" à 1:37, les cinquante premières secondes de "Severed Souls" puis entre 2:26 et 2:55, la première minute d’"Imprisoned With The Pharaohs" ainsi qu’entre 2:27 et 3:12). Bref, si le propos de Mutation n’est clairement pas à l’introspection, ces quelques passages sont néanmoins les bienvenues afin d’apporter un peu d’air à une formule pour le moins radicale et excessive.



Sur les pas de formations telles qu’Abhorration, Sadistic Intent, Morbid Angel, Possessed et j’en passe, Mutation n’a effectivement rien d’autre à offrir qu’un Death Metal rétrograde et primitif. Certes, tout cela est bien limité et assez peu original mais peu importe car la satisfaction procurée à l’écoute de ces riffs qui fusent, de cette batterie qui cravache sans sourciller, de cette voix arrachée particulièrement cadencée et de ces solos déglingués et hystériques suffit à donner envie d’y retourner jusqu’à plus soif... Il est vrai que les Suédois ne révolutionneront absolument rien avec cette maigre démo de onze minutes mais croyez-moi, le plaisir est tel qu’on attend désormais une suite avec beaucoup d’impatience.

