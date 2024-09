Evildead - Toxic Grace Chronique Toxic Grace

EVILDEAD depuis 1991 et l’emblématique « The Underworld » (deux ans plus tôt, j’étais encore un peu jeune pour la sortie d’« Annihilation of Civilization »), je n’ai jamais écouté la musique de ces Américains. Cela me semble un peu dingue tant ce logo et cette vieille tronche patibulaire peuplent l’imaginaire metal depuis des décennies mais, voilà, c’est un fait, ma première expérience sonore se fera par l’entremise de « Toxic Grace », noté d’un tristement prémonitoire 19% sur Metal Archives… Est-ce vraiment la meilleure façon de faire connaissance ? Tu n’attaques pas thrash crossover metal solide, rien d’exceptionnel à mon goût mais, étant très amateur de cette période, j’y ai retrouvé tous les éléments que j’affectionne en général. Me voilà à présent plus à l’aise pour m’intéresser à ce quatrième LP.



Evidemment, la pochette ne peut qu’évoquer un épisode récent de confinement, le logo est toujours aussi beau (je pense systématiquement à Judge Dredd quand je le vois), les thématiques chères à la formation sont donc toujours les mêmes : la politique, la satire sociale, etc. En revanche, musicalement parlant, ces dix titres s’avèrent effectivement être une cruelle déception, notamment parce que « Toxic Grace » incarne parfaitement la différence entre un album et une suite de morceaux disparates.



Cela commençait pourtant bien avec la triplette « F.A.F.O. », « Reverie », « Raising Fresh Hell », même si les riffs m’ont systématiquement fait rechercher des références du côté de Phil Flores amorphe, apparemment vidé de toute énergie vitale. Mais ensuite, que s’est-il passé ?



« Stupid on Parade » veut jouer la carte d’un techno thrash expérimental (



Arrive « Subjugated Souls ». Pourquoi j’ai l’impression que guest ? En soi ce n’est pas raté (le bon break à deux minutes vingt-deux) mais qu’est-ce que cela vient foutre là ?



C’est ensuite au tour de « Bathe in Fire » qui nous refait le coup d’un techno thrash un poil dissonant (



Quant à « Poetic Omen », pourquoi est-ce qu’il sonne comme une formation de heavy doom, avec encore ce clavier ultra cheap ? En soi ce n’est pas raté (le bon final rythmique à compter de quatre minutes) mais qu’est-ce que cela vient foutre là ?



Je passerai rapidement sur l’instrumental « World ov Rats », soit deux minutes d’une pauvreté absolue avec un seul et même plan rythmique répété jusqu’à plus soif. En soi c’est raté et qu’est-ce que cela vient foutre là ?



Officiellement, « Fear Porn » est le neuvième et dernier titre. Plus direct, plus mélodique également, il n’est même pas dans la continuité des trois premiers dont il se rapproche pourtant le plus. En soi ce n’est pas raté (si ce n’était pas censé être du EVILDEAD) mais qu’est-ce que cela vient foutre là ?



Enfin, le bandcamp propose une reprise en bonus : l’immense « The Death & Resurrection Show » du tout aussi immense



Ok, l’album est hétérogène (ou hétéroclite) et, pris individuellement, chaque titre peut faire illusion mais, aux écarts de styles, s’ajoutent des écarts de production, toutes les compositions ne semblant pas être sonorisées de la même manière. « Subjugated Souls » ne rend pas comme « F.A.F.O. » par exemple, cela ajoutant encore à la difficulté d’appropriation de cet étrange album, le gros point noir restant la prestation vocale, très en dessous des standards passés. Peut-on alors parler de ratage complet ? Il est tout de même ardu de comprendre comment l’équipe qui a écrit « United States of Anarchy » en 2020, un vrai bon disque de crossover rageur, a pu autant passer à côté de ce « Toxic Grace » qui fait plus penser à une compilation de faces b ou de chutes de studio qu’à une œuvre à part entière. Pourtant, il y a la volonté d’explorer de nouveaux territoires, les musiciens tentent des choses mais, soit ils ne sont pas allés au bout de leurs idées (écrire un disque de thrash expérimental, en totale rupture avec le passé), soit ils n’avaient justement pas assez d’idées pour composer un album complet qui, artistiquement parlant, se tienne. On se retrouve alors avec des bribes, des embryons et, concrètement, trois pistes possibles pour l’avenir : la continuité qui fédère, avec un thrash moins hardcore et davantage slayerien, la cassure nette, dans une veine techno thrash à claviers plus atmosphérique et qui pourrait être séduisante, l’enterrement en virant mélo thrash, option pour laquelle le chanteur ne me semble pas avoir le niveau à l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, je ne mourrai pas idiot puisque je me suis enfin familiarisé avec EVILDEAD, ce n’était certainement pas la bonne porte mais je ne suis pas le premier à qui cela arrive de se tromper d’entrée par mégarde. 