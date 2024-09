Bloody Valkyria - Kingdom in Fire Chronique Kingdom in Fire

Je le dis à chaque fois que je présente un groupe signé sur Northern Silence Records, mais ce label a la particularité de sortir au format physique des albums déjà sortis en digital, surtout lorsqu’il s’amourache d’un nouveau venu. Cette situation peut être critiquée par certains qui diront que c’est facile de prendre du matériel existant et de se contenter de le presser en CD, mais constatons que sans ça très peu auraient entendu parler de ces formations en question. Un label permet toujours une nouvelle visibilité. Et à y bien réfléchir, la méthode ressemble à celle de l’époque des démos. Il n’était pas rare dans les années 90 que des écuries sortent en l’état des compositions qui leur étaient parvenues au format K7. Là, Northern Silence Records n’attend pas nécessairement que des groupes lui partagent leur lien Bandcamp, mais il va de lui-même écumer la plateforme pour chercher ses nouvelles sensations. En l’occurrence il s’agit ici du Finlandais BLOODY VALKYRIA, et de son premier album, Kingdom in Fire, sorti une première fois en dématérialisé en mars 2024 et de retour pour une « véritable sortie » 6 mois plus tard.



Cet album est un très bon début, avec 6 compositions appliquées qui rendent hommage à des groupes tels que WINTERSUN, BATHORY et SUMMONING. C’est-à-dire que le black metal y est à la fois mélodique, épique et avec des touches fantastiques. Sa structure est assez simple. L’histoire est contée en trois véritables titres qui forment la saga « Kingdom in Fire ». Chacun d’eux est long, entre 12 et 14 minutes, et suivi par un morceau instrumental de 3 minutes environ. Au total, l’album atteint ainsi 48 minutes.



Les morceaux « longs » sont construits intelligemment et ils racontent des histoires agréables à suivre musicalement. Le premier surtout, « Flames Upon a Bridge (Kingdom in Fire pt.1) », est riche sans être pompeux, envolé sans être trop clair. Il contient des solos de guitares majestueux, des claviers qui ajoutent des ambiances sans les créer à eux seuls, des chœurs qui viennent tout de suite parler à l’âme, des parties de narration et des samples de batailles à l’épée qui rendent le tout très cinématographique… et des vocaux principaux qui sont toujours typés black metal.



Les morceaux « courts » sont des titres instrumentaux basiques du genre, qui sont plutôt doux et permettent de faire une pause avant une nouvelle saga. Sans être très originaux ils m’ont plu pour la simple raison qu’ils ont réussi à me rappeler une série animée de mon enfance : « Les Chroniques de la guerre de Lodoss ». Wikipédia affirme d’ailleurs que Kazé l’a distribué en français « à partir de 2002 », mais c’est faux, il s’agit peut-être d’une version DVD, mais celle en K7 était sortie en 1994… Bon, l’important c’est que BLOODY VALKYRIA ait réussi son coup puisqu’il se dit inspiré par Tolkien et que Lodoss également s’en inspirait tout comme il s’inspirait de Donjons et Dragons.

2024 - Northern Silence Productions
Black Metal Fantastique

tracklist 01. Flames Upon a Bridge (Kingdom in Fire pt.1) 02. Tears of Niniel 03. Thousand Caves in Blood (Kingdom in Fire pt.2) 04. Melian's Lament 05. Burning Citadel (Kingdom in Fire pt.3) 06. Timeless Echo

Durée : 48:12

