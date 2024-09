Malignancy - …Discontinued Chronique …Discontinued

MALIGNANCY, à savoir « Intrauterine Cannibalism » (1999) puis « Inhuman Grotesqueries » (2007). En revanche, je peux désormais le comparer à ce « …Discontinued » et je comprends mieux en quoi il a pu s’avérer décevant, même si, étrangement, j’ai également encore plus envie de le réhabiliter.



Sans chercher à y voir une relation de cause à conséquence, la basse n’est désormais plus entre les mains de guest (pour le moment ?). Sans remettre en question la qualité de jeu du premier, je me demande si l’arrivée de l’Allemand n’a quand même pas eu un peu d’influence sur la meilleure lisibilité de l’album qui, pourtant, applique globalement la même recette que par le passé : un brutal death metal chaotique, éminemment technique, effectivement à la croisée de core) et de



Il faut dire que la qualité de l’enregistrement y est pour beaucoup. En effet, autant « Intrauterine Cannibalism », qui avait pourtant beaucoup de charme, alors que là, je pourrais carrément dire que j’ai le sentiment de ne plus écouter le même groupe… Est-ce un mal ? J’avoue qu’après avoir sommairement parcouru la discographie complète des Américains, je regrette ce virage vers quelque chose de plus léché qui fait clairement basculer l’album du brutal death au death technique. On y perd un peu de la bizarrerie propre à la musique de MALIGNANCY au profit d’une mise en exergue des qualités instrumentales des protagonistes, ce qui ne me semblait pas vraiment indispensable, personne n’ayant jamais douté de leur technique.



Il reste que la densité est telle que même trente minutes, cela paraît parfois beaucoup. On ne retient qu’une ou deux choses de l’écoute, hormis le sentiment de se faire piétiner, le riff introductif de « Purity of Purpose » par exemple, mais pas forcément pour les bonnes raisons : c’est juste qu’il sonne guilleret, ce qui est plutôt surprenant, en plus de ne pas être bien folichon.



Pour tout dire, je suis perdu avec ce genre de disques. C’est du death hyper technique, j’adore ça, le truc est brutal sans jamais débander, en soi cela devrait me plaire, combler toutes mes espérances. Mais le problème c’est que les plus belles personnes ne sont pas toujours les meilleurs coups et qu’au-delà de la perfection apparente de « …Discontinued », ça sent trop le propre, le savon, à l’image de cette illustration finalement prémonitoire qui, n’arrivant pas à trancher entre l’esthétique et le gore, ne ressemble globalement à rien, ce qui fait vraiment deuil par rapport aux travaux passés. Je reste donc sur un avis très mitigé quant à ce retour après cinq ans de silence, préférant en définitive le passé à ce que laisse présager l’avenir. Ce ne seront pas les premiers à qui cela arrive, ils gagneront autant de fans qu’ils en perdront, est-ce bien la peine d’épiloguer ? 