Je n’ai rien contre les formations touche-à-tout, pour peu que le mélange soit une vraie fusion des genres et pas une suite de morceaux disparates. Par conséquent, autant un EP « quatre titres » m’aurait semblé pertinent dans son homogénéité stylistique, autant les dérapages de fin de parcours me laissent plutôt interloqué. Cela dit, si demain BLACKSTAFF s’oriente vers un truc sludge indus, je pourrais bien être intéressé, de même que s’il pratiquait le sludge death d’ailleurs. Mais là, il y a définitivement trop de formations qui le dépassent de la tête et des épaules pour que j’aille au-delà des quelques écoutes nécessaires à la rédaction de cet article. Il faudra tout de même reconnaître les qualités d’écriture et d’enregistrement qui font de cet opus une sortie méritante qui pourrait intéresser les amateurs des formations précédemment citées. Il est toujours agréable de constater que le talent français s’exporte,ayant fait appel à K.F.R. ) pour illustrer les deux singles « Swarm » et « Cloak of Stars » de son premier album «». En revanche, la pochette de ce dernier reprend le même personnage encapuchonné des EP précédents («» - 2002 ; «» - 2023), une imagerie un peusombre qui colle à merveille à la musique proposée, à savoir uncorrectement maîtrisé, d’autant qu’il n’y a qu’une seule personne derrière le projet :Il est sans doute inutile de le préciser mais ces sept compositions n’apportent rien de nouveau au genre. Le musicien se fait plaisir, exprime son attachement à des formations telles qu’ EYEHATEGOD , les dissonances en moins pour une approche plus ramassée des riffs, ou encore BONGZILLA et, sans les vapeurs deet en beaucoup moins. Le parallèle se fait plus au niveau du chant, gueulard, ou de la lourdeur rythmique. Ainsi, les quatre premières compositions baignent dans cette atmosphère fangeuse à qui il manque peut-être encore un peu de profondeur marécageuse mais qui ne lasse pas, l’Américain prenant soin de ne pas trop répéter ses riffs et de ne pas faire inutilement traîner les titres. Je comprends en revanche un peu moins ce qui se passe à compter de « Worm ». Ce dernier est certes une bonne chanson mais le travail guitaristique me fait tellement penser à du GODFLESH , avec cette martialité toute industrielle, qu’elle dépareille de trop dans le climat instauré depuis le début. Il en ira de même pour « Spider » qui, cette fois, blaste comme un groupe depour un résultat intéressant, j’en conviens, mais qui, encore une fois, me fait trop sortir de la narration initiale. Et si le dernier titre « Thrill of the Hunt », un bonus, renoue avec du pur, le mal est fait, j’ai refermé le livre, n’arrivant plus à m’intéresser à l’histoire qu’on me raconte.Je n’ai rien contre les formations touche-à-tout, pour peu que le mélange soit une vraie fusion des genres et pas une suite de morceaux disparates. Par conséquent, autant un EP « quatre titres » m’aurait semblé pertinent dans son homogénéité stylistique, autant les dérapages de fin de parcours me laissent plutôt interloqué. Cela dit, si demains’oriente vers un truc, je pourrais bien être intéressé, de même que s’il pratiquait led’ailleurs. Mais là, il y a définitivement trop de formations qui le dépassent de la tête et des épaules pour que j’aille au-delà des quelques écoutes nécessaires à la rédaction de cet article. Il faudra tout de même reconnaître les qualités d’écriture et d’enregistrement qui font de cet opus une sortie méritante qui pourrait intéresser les amateurs des formations précédemment citées.

