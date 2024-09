Miasmic Serum - Infected Seed Chronique Infected Seed

Décidément très prolifique depuis quelques années la scène Death venue d’Italie continue de voir émerger nombre de nouvelles formations à la fois très énervées et de grande qualité, faisant ainsi oublier les excès stylistiques ou la perte d’inspiration de certains ténors locaux. Si l’on a pu voir apparaître récemment DEAD CHASM, INSTIGATE ou encore REAPING FLESH, il va falloir aussi compter désormais avec MIASMIC SERUM qui débarquant de la belle ville de Trévise va proposer une musique bien rétro, grasse et chaude qui renvoie à l’âge d’or du style. Car tout ici va nous faire faire un grand voyage vers une époque où cette musique n’en était qu’à ses balbutiements sous le chaud soleil de Floride, vu que les compositions du trio ne vont pas s’embarrasser de futilités de par une écriture simple et directe qui ne s’éternise jamais en longueur pour notre plus grand plaisir. En effet en vingt-neuf minutes à peine tout est déjà terminé, et si l’on pourra regretter que l’écoute soit passée trop vite (et que l’ajout d’un ou deux titres supplémentaires n’auraient pas été de refus) pour le reste on n’aura pas grand-chose à reprocher à ce disque impeccable et homogène au groove intense et au dynamisme constant.



Si l’ensemble démarre tranquillement par des doux chants d’oiseaux c’est comme pour mieux annoncer la tempête qui va débouler rapidement, et de ce côté-là on ne va pas être déçus vu que « Near-Death Visions » va nous mettre tout de suite dans l’ambiance avec ces passages lents et rampants qui puent l’influence de BOLT THROWER, et laissent facilement la place à d’autres plus enlevés et dynamiques où l’on a furieusement envie de secouer la tête. Alors certes on pourra effectivement tiquer sur le chant assez monotone manquant quelque peu de puissance et sur un ensemble qui va vite reprendre les mêmes éléments de bout en bout, mais pour le reste ça va s’écouter facilement faisant ainsi de cette sortie à la fois une bonne deuxième division mais aussi une révélation clairement à suivre dans le futur. Proposant les deux extrémités de son jeu sur l’écrasant et débridé « Mortal Training », le combo démontre qu’il sait être efficace autant sur la lourdeur opaque et brumeuse que quand la violence y est plus prépondérante et tout ça en gardant sa fluidité et son entrain permanent. D’ailleurs ce dernier point va gagner encore en intensité sur l’excellent « Immortal Entity » où toute la panoplie technique est de sortie, et où le mid-tempo se montre plus présent que jamais et créé ainsi des moments remuants impeccables entre deux sessions de tabassage incessant. Et si l’on pouvait reprocher aux transalpins de démarrer tranquillement ils vont clairement élever leur niveau de jeu une fois l’interlude passé pour vraiment trouver leur vitesse de croisière, tel que le violent et varié « Lethal Bite » va le démontrer. En effet outre l’alternance régulière et classique ceux-ci vont déployer quelques influences Hardcore pour densifier cette composition qui joue les montagnes russes avec simplicité et efficacité... un constat partagé dans la foulée via le groovesque et redoutable « Lost Control » où ça accélère et ralentit à tout va, sans y perdre en accroche comme sur l’envie d’en découdre. Mettant clairement en avant ici les passages explosifs et joués à fond la caisse l’entité n’en oublie pas cependant de ralentir quand il le faut, afin là-encore de faire mal aux cervicales sur fond d’écriture primitive mais jamais linéaire... même si les plans à la longue se montrent interchangeables et prévisibles (vu que ça se recycle quand même en permanence).



Néanmoins il est difficile de résister à l’attrait pour cette galette sans prétentions qui se conclue par l’équilibré « Infected Seed », histoire de montrer jusqu’au bout que les gars savent être efficaces quel que soit la rythmique déployée et finir ainsi de nous convaincre de toutes leurs bonnes intentions et qu’il va falloir les surveiller à l’avenir. Rempli d’énergie et jouant à l’hommage sincère aux anciens ce premier chapitre de la bande a plus d’un tour dans son sac, et ce même s’il dévoilera très (et même trop) rapidement son contenu... réduisant ainsi un peu le temps d’écoute. Balisé à outrance et sachant en permanence où l’on met les pieds cet enregistrement où la diversité est de mise contiendra quand même ce qu’il faut pour satisfaire les fans les plus exigeants, et ce malgré une certaine jeunesse pas exempte ainsi de fautes de goût... heureusement loin d’être rédhibitoires. A voir désormais si tout cela sera corrigé dans le futur, mais pour le moment on se satisfera volontiers de ce contenu impeccable et facilement mémorisable à défaut de figurer dans les bilans de fin d’année et loin d’être franchement indispensable.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE