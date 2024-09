Malformed - The Gathering Of Souls Chronique The Gathering Of Souls (EP)

Direction la Finlande et plus précisément la charmante ville d’Helsinki pour cette nouvelle chronique puisque je vais vous parler aujourd’hui de Malformed, jeune formation dont les premiers pas remontent à il y a un petit peu moins de deux ans et à qui l’on doit à ce jour une première démo auto-produite (avant que celle-ci ne soit récupérée début 2023 par le label américain Rotted Life Records et qu’il la propose sous trois formats différents) intitulée Uncontrollable Malformity, un album live à l’illustration pour le moins fumante et ce "récent" EP qui célèbrera tout de même le mois prochain sa première année d’existence.



Intitulé The Gathering Of Souls, celui-ci marque une nouvelle collaboration entre les Finlandais et le label danois Extremely Rotten Productions. Une union qui à l’image de la précédente va donner lieu à un nouveau triptyque pour le plus grand bonheur de tous les amateurs de supports physiques. Auréolé d’une illustration et d’un logo particulièrement réussis signés Doris Purola et Jesse Traynor aka GodVomit, ce EP affiché à un tout petit peu plus de dix-sept minutes propose au total cinq nouveaux morceaux. De quoi faire amplement connaissance avec ces jeunes finlandais avant la sortie de leur premier album qui ne devrait maintenant plus trop tarder puisque l’enregistrement de celui-ci a été finalisé en juillet dernier.



Pas spécialement enclins au changement et à l’innovation, les quatre garçons à l’origine de Malformed vont se contenter de reprendre les choses là où ils les avaient laissées en 2022 avec leur première démo. Et contrairement à ce que leur origine géographique pourrait laisser supposer, c’est plutôt du coté de la scène américaine qu’il convient de regarder et notamment d’un certain Cannibal Corpse avec qui les Finlandais partagent effectivement pas mal de points communs. Le plus évident à l’écoute de ces quelques titres est probablement ce goût prononcé pour les accélérations thrashisantes qui en 2024 peuvent effectivement paraître faciles et convenues mais dont l’efficacité n’est pourtant plus à démontrer. La preuve avec ces quelques passages entendus sur "Drowning In Emptiness" à 0:17, "The Gathering Of Souls" à 0:19, "Defiled" à 0:20, "Enchantments Of Nihilism" à 0:51 ou "Mind Refinery" à 0:32 sur lesquels on se laissera rapidement (pour ne pas dire instantanément) prendre au jeu (d’autant plus avec un son de caisse claire aussi sec). On pourrait également parler de cette basse pour le moins expressive qui, bien qu’elle se fasse largement entendre tout au long de ces dix-sept minutes, ne vas pas hésiter non plus à monter au créneau lorsqu’on lui en laisse l’occasion (l’introduction savoureuse de "Defiled", les piqués de "Drowning In Emptiness" à 1:12 et 1:20 et de "Mind Refinery" à 3:11, les premières secondes de "Mind Refinery" suivi de ces petits passages vraisemblablement slappés...). Bref, des moments dégoulinants de groove qui ne devraient pas manquer de faire leur petit effet. Ce lien de parenté tout à fait évident est également entretenu par quelques attaques sauvages particulièrement bien senties ainsi que par deux/trois séquences moins virulentes mais au groove de babouin particulièrement réjouissant ("The Gathering Of Souls" à 1:59, "Mind Refinery" à 0:49 et 1:42).



Néanmoins, par l’intensité qui se dégage de ces cinq compositions et leur nature peut-être un poil plus technique (au moins dans leurs constructions), on sent poindre également quelques similarités avec un groupe comme Hyperdontia (qui lui-même n’a jamais caché ses liens de parentés avec Cannibal Corpse). Un parallèle qu’il est facile de faire surtout à l’écoute de titres tels que "The Gathering Of Souls", "Defiled", "Enchantments Of Nihilism" et "Mind Refinery" lorsque le ton se corse, que le rythme se durcit et que la batterie s’accélère et que le riffs se font un petit peu plus nerveux. Alors oui, on repassera pour ce qui est de l’originalité mais à vrai dire on n’est clairement pas là pour ça...



Si ce premier EP n’est pas exempt de reproches (certains passages un poil plus anecdotiques à l’image de ces quelques instants moins soutenus proposés sur "Enchantments Of Nihilism"), The Gathering Of Souls n’en reste pas moins un disque particulièrement prometteur capable de compenser ses petites faiblesses (manque de personnalité, petits passages moins intéressants) par des compositions finalement assez variées, un groove de tous les instants grâce notamment à une basse dynamique et expressive et surtout des compositions suffisamment efficaces pour rendre chaque écoute particulièrement agréable et susciter chez l’auditeur l’envie d’y retourner avec plaisir. On attend de voir la suite mais si celle-ci est du même acabit (même si on espère que Malformed saura corriger/améliorer les petites choses qui peuvent l’être). Bref, la suite bientôt.

