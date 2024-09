Pyrrhon - Exhaust Chronique Exhaust

PYRRHON serait forcément sur toutes les tablettes tant le quatuor américain met à la torture les lecteurs de partitions depuis 2009 et l’EP « Fever Kingdoms ». L’histoire a suivi son chemin avec les sorties successives de quatre albums tous aussi monstrueux les uns que les autres, frôlant même parfois l’indigeste du fait de leur longueur (cinquante minutes d’un truc aussi complexe, c’est très dur à encaisser d’une traite), et alors qu’« Abscess Time » (2020) est encore un incontournable de toutes les playlist de bon goût, voilà enfin le retour tant attendu des enfants prodiges de New York.



Si l’on cite souvent Erik Malave comme porte-drapeau du groupe, ses passages au sein d’IMPERIAL TRIUMPHANT et d’Exhaust ». Le processus créatif de l’album est à ce titre intéressant, les membres expliquant que pour contrer la panne d’inspiration qu’ils connaissaient à la suite de la pandémie, ils se sont enfermés dans une cabane du nord-est rural de la Pennsylvanie avec leurs instruments, des champignons hallucinogènes et des mauvais films. Le résultat, je ne sais comment le décrire si ce n’est en comparant les dix compositions à des bad trip invoquant HUNAB KU (pas le groupe de black costaricain), DEATHSPELL OMEGA, GIGAN… Mais quand bien même l’on mélangerait tout cela, le mystère de la musique de PYRRHON ne serait pas pour autant élucidé. Car oui les mecs nous assènent de monstrueuses pièces de jazz tech death metal expérimental, le chant oscillant entre le growl profond et des hurlements démentiels (« First as tragedy, Then as Farce » ; « Luck of the Draw » ; « Stress Fractures ») mais comment expliquer la folie pure d’un « Out of Gas », soit cinq minutes d’hallucinations auditives avec le bassiste en descente qui bloque sur les quatre même notes, le guitariste qui viole sa guitare, le batteur qui répète ses gammes de jazz et le chanteur qui part dans une espèce de spoken word bizarre avant que tout ne s’emballe dans un délirium musical qui pourrait rendre John Zorn jaloux ? On les entend bien là les champis, c’est sûr, la schizophrénie aussi.



Un tel bordel pourrait s’avérer abscons, voire évoquer une approche dadaïste de la composition dans cette volonté de systématiquement briser les conventions, de faire abstraction de toute norme instrumentale afin de revendiquer une liberté débridée et absolue, avec quelque part l’héritage de Franck Zappa et de tous les dynamiteurs de l’ordre établi. Et même si parfois l’ensemble peut paraître trop fumé, trop expérimental, trop incompréhensible, la volonté d’exploration, d’atteindre la connaissance par les gouffres (merci Henri Michaux) donnant occasionnellement le sentiment qu’elle s’acquiert au détriment de notre cher death metal technique, il demeure qu’« Exhaust » s’avère finalement peut-être plus abordable de prime abord que « What Passes for Survival » ou le plus récent « Abscess Time », qui se montraient plus féroces et moins dans une expression qui se rapprocherait aujourd’hui du mathcore de TDEP déjà cité ou de metal.



