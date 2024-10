Enforced - A Leap Into The Dark Chronique A Leap Into The Dark (EP)

A Leap Into The Dark. Paru une fois de plus chez Century Media Records, celui-ci est illustré par l’artiste Nicholas Arjulian connu également sous le pseudonyme de Grimsaker et avec lequel les Américains ont déjà largement collaboré par le passé. Celui-ci nous offre pour l’occasion une illustration aussi cool que chargée habillement rehaussée par l’utilisation de ce rouge vif à l’usage de ce logo et de ce titre qui nous sautent aux yeux.



Au programme de cette modeste contribution, six morceaux parmi lesquels trois inédits ("Betting On The End", "A Leap Into The Dark" et "Deafening Heartbeats"), deux reprises d’Obituary et English Dogs ("Deadly Intentions" et "The Chase Is On") ainsi qu’une version remasterisée du titre "Casket", un single paru en 2021 dans le cadre des "Decibel Flexi Series" édités par Decibel Magazine. Dix-huit mois seulement après



Si je n’aime pas spécialement faire de chronique titre par titre, on va tout de même dans un premier temps s’intéresser à ce qui constitue la partie la plus intéressante de ce nouvel EP, c’est à dire ces trois morceaux inédits que sont "Betting On The End", "A Leap Into The Dark" et "Deafening Heartbeats". Sans grande surprise, ces derniers s’inscrivent dans la droite lignée de tout ce qu’à pu sortir Enforced jusqu’à aujourd’hui, soit un Thrash / Crossover particulièrement virulent dont les principales sources d’inspiration sont à chercher du côté de Slayer, Cro-Mags et surtout Power Trip à qui Enforced a d’ailleurs subtilisé le trône après la disparition tragique du regretté Riley Gale et la mise à l’arrêt forcée des Texans. N’attendez donc rien d’autre de ces trois nouvelles compositions qu’une succession toujours aussi habilement troussée de riffs nerveux et tendus, de cavalcades thrashisantes à perdre haleine (parfois soulignées par quelques coups de boutoirs un poil plus virulents), de breaks et autres ralentissements taillés pour briser des nuques, de séquences au groove chaloupé et enfin de leads et autres solos tous plus sinistres les uns que les autres. Une formule qu’Enforced maîtrise sur le bout des doigts et qui à défaut de surprendre continue encore de faire son petit effet pour peu que l’on soit client de ce genre de Thrash / Crossover.



Sans surprise, "Casket" n’est évidemment en rien différent de ces trois premières compositions (formule et degré d’efficacité absolument identiques) mais s’en distingue néanmoins par une production plus sèche et abrasive qui lui confère quelque chose d’un peu plus sauvage. Un sentiment renforcé par le fait que celui-ci est également bouclé en moins de deux minutes. Disponible jusque-là sur Bandcamp ou sous la forme d’un pauvre flexi-disc mollasson, il est appréciable de pouvoir se délecter d’un tel bourre-pif dans une version légèrement revampée. Un argument de poids qui ne manquera pas de séduire les collectionneurs et autres amis "complétistes" qui pourront enfin mettre la main dessus sans avoir à claquer vingt balles (frais de port compris) pour un seul et unique morceau...



A Leap Into The Dark se conclue au son de deux reprises, une d’Obituary et une des Anglais d’English Dogs, célèbre groupe de Punk Rock du début des années 80 aux côtés de GBH et Discharge. Les deux, fidèles aux versions originales, sont évidemment servit à la sauce Thrash / Crossover pour une relecture plutôt sympathique qui permet ainsi en fin de parcours de changer un peu de ton. À titre personnel, j’ai évidemment une large préférence pour cette reprise des Floridiens dans la mesure où le titre des Anglais tiré d’un EP de 1984 (To The Ends Of The Earth) s’avère un brin répétitif et tout de même assez limité. Certes, il y a un côté plutôt accrocheur à ces riffs simples et à ce Punk Rock primitif mais la durée un poil excessive pour le genre (quatre minutes), le manque de relief global (malgré quelques solos qui permettent d’amener un peu de nuance) et le caractère très limité de ces riffs en font une reprise pas désagréable mais finalement assez anecdotique.



Nouvelle contribution pour le moins sympathique, A Leap Into The Dark se destine cependant à tous ceux qui n’en n’ont jamais assez. Son caractère un brin disparate entre nouvelles compositions, version remasterisée de titre déjà publié et reprises de standards Death Metal et Punk Rock lui donne évidemment un petit côté fourre-tout qui ne conviendra probablement qu’aux seuls véritables "die-hard". Les autres préfèreront passer leur chemin et se contenter des trois albums d’Enforced face auxquels ce modeste EP ne peut en effet pas lutter. Décidément, on n’arrête plus Enforced... Après un troisième album sorti l’année dernière (l’excellent War Remains dont on peine encore à se remettre), le groupe originaire de Richmond signe un retour par la petite porte avec la sortie encore toute fraiche d’un EP de dix-neuf minutes intitulé. 2024 - Century Media Records
Crossover
Chroniqueur : 3.5 / 5

Enforced

Thrash / Crossover - 2016 - Etats-Unis

A paraître le 25 Octobre 2024

écoutez A Leap Into The Dark

Casket (2024 Remaster)

Deadly Intentions (Cover Version - 2024 Remaster)

vidéos A Leap Into The Dark

Enforced

Extrait de "A Leap Into The Dark"

01. Betting On The End (03:42)
02. A Leap Into The Dark (04:17)
03. Deafening Heartbeats (03:11)
04. Casket (2024 Remaster) (01:54)
05. Deadly Intentions (Obituary Cover) (02:09)
06. The Chase Is On (English Dogs Cover) (03:49)

Durée : 19:02

Knox Colby / Chant

Will Wagstaff / Guitare

Zach Monahan / Guitare

Ethan Gensurowsky / Basse

Alex Bishop / Batterie

voir aussi Enforced

At The Walls

2019 - War Records Enforced

War Remains

2023 - Century Media Records Enforced

Kill Grid

2021 - Century Media Records

