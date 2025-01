Sentenced 2 Die - Parasitic Infection Chronique Parasitic Infection

Après un énième rush de fin d’année visant à inclure les sorties de 2024 encore absentes de votre webzine préféré, je vais m’autoriser un petit écart de conduite (puisque sans surprise il me reste encore plein de disques de l’année dernière à aborder) avec la chronique d’un album paru en octobre 2023... J’espère que vous ne m’en tiendrez pas trop rigueur d’autant qu’avec un petit peu de chance, cette chronique pourrait bien en mettre quelques-uns sur le chemin de ce jeune groupe prometteur.

La première chose qui interpelle à la rencontre de Sentenced 2 Die est l’orthographe même de ce blaze. Un usage du "2" en lieu et place du "To" emprunté au langage urbain et plus spécifiquement aux mondes du Rap et du Hardcore où cette graphie est en règle générale souvent utilisée. Aussi ce choix ne doit évidemment rien au hasard puisque le groupe originaire de Minneapolis partage ses influences entre Death Metal thrashisant un tantinet technique et brutal (coucou Cannibal Corpse) et Hardcore métallique particulièrement lourdingue et groovy. Un programme dénué de finesse (enfin pas tout à fait mais on y reviendra) pour mes babouins et autres primates dégénérés qui aiment se la coller sur le coin du nez en tout bien tout honneur.



Formé en 2021, Sentenced 2 Die décide de ne pas perdre de temps puisqu’il enchaîne la même année avec la sortie d’un premier EP intitulé No Reason To Live. Quelques mois plus tard, le groupe récidive sans trop attendre avec cette fois-ci sous le coude une démo trois titres éditée par le label californien Maggot Stomp chez qui il vient de trouver refuge. Une collaboration renouvelée dès l’année suivante à l’occasion de la sortie de Parasitic Infection, un premier album bouclé en seulement vingt-quatre minutes et dont l’illustration pour le moins engageante est signée de l’artiste anglais Jerry Hionis (Abraded, Bodybox, Celestial Sanctuary, Coffin Rot, Maul, Morgul Blade...).



Sans trop de surprise, Parasitic Infection est auréolée d’une production naturellement taillée pour ce genre de musique particulièrement bas de plafond. D’ailleurs c’est à Andy Nelson qu’on la doit, un musicien (Weekend Nachos) / producteur dont on a déjà parlé ici sur Thrashocore puisque celui-ci a collaboré par le passé avec des groupes tels que 200 Stab Wounds, Gored Embrace, Homewrecker, Jesus Piece, Jesus Wept, Knoll, Melting Rot, Mutilatred et beaucoup d’autres encore). Une production moderne et puissante au service d’une formule bête comme foin qui à défaut d’originalité ou de personnalité va naturellement miser absolument tout sur l’efficacité de son propos. Certains choisiront évidemment de ne pas y adhérer car le Hardcore dans le Death Metal est pour ces gens aux goûts douteux une hérésie mais comme toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde…



Si les breaks et autres séquences plombées ne manquent pas tout au long de cette toute petite demi-heure, on appréciera tout de même d’entendre les Américains se monter particulièrement généreux lorsqu’il s’agit de corser le ton. Entre ces accélérations thrashisantes plus ou moins rapides mais toujours aussi entrainantes ("Desecrated Tombstones" à 1:30, "Tied Down And Impaled" à 0:04 et 1:15, "Parasitic Infection" à 0:02 et 1:03, "Corpse Defleshed" à 2:27, "Canopy Of Instestines" à 0:52...) et ces passages nettement plus musclés menés à coups de blasts punitifs ("Desecrated Tombstones" à 1:42, "Tied Down And Impaled" à 1:34, "Corpse Defleshed" à 2:37, "Bestial Deformity" à 2:20, "Manifestations Of An Infected Mind" à 2:10...), la musique de Sentenced 2 Die ne manque pas ni de muscles ni de puissance pour espérer s’imposer par la force. Et si certaines de ces cavalcades ne sont pas sans rappeler Cannibal Corpse, il en va de même pour d’autres moments à l’image de ces notes infernales entendues sur "Desecrated Tombstones" à 2:02 ou des premières instants de "Grinding Limbs To Stumps", de ce growl profond qui tour à tour évoque autant celui de Chris Barnes que de Georges Fischer ou de certains ralentissements particulièrement bien sentis qui viennent ponctuer les dix titres de ce premier albums.



Des ralentissements présents en nombre qui vont offrir la possibilité à chaque auditeur de faire un peu de sport et de transpirer comme il se doit en cette période de bonnes résolutions. Certes, tout cela n’est pas d’une grande subtilité ni d’une grande intelligence mais les amateurs de Hardcore et autres séquences chaloupées auront probablement beaucoup de mal à résister à ces appels de violence gratuite et débridée initié par tous ces breaks et autres cassures absolument irrésistibles (les premiers et derniers instants de "Desecrated Tombstones" ainsi qu’à compte d’1:08, "Tied Down And Impaled" à 1:44, "Parasitic Infection" à 0:16 et 1:44, "Corpse Defleshed" à 0:35 et 1:41, "Canopy Of Instestines" à 1:47, "Grinding Limbs To Stumps" à 1:10, "Manifestations Of An Infected Mind" à 1:04). Bref, si vous aimez mouliner et envoyer du high kick dans les airs, Sentenced 2 Die aura probablement de quoi vous contenter.



Alors effectivement, tout cela n’est pas d’une grande finesse mais Parasitic Infection voit tout de même les Américains tenter d’apporter un peu de nuances grâce à quelques passages acoustiques peut-être pas inoubliables mais suffisamment bien troussés pour ne pas les trouver pénibles voir inutiles (l’introduction de "Corpse Defleshed" ou bien encore "Etched In Stone" qui sert ici d’interlude instrumental) et même un tout petit peu de chant clair façon prêtre de l’apocalypse ("Bestial Deformity" à 1:45). C’est peu mais sur un album qui ne dure que vingt-quatre minutes, cela est suffisamment probant pour ne pas être passé sous silence. Bref, si vous êtes de ceux capables de s’enthousiasmer pour ce genre d’album aussi bas du front que physiques, vous ne devriez avoir aucun mal à succomber aux charmes virils de Parasitic Infection, un disque bon pour se taper la tête contre les murs et frapper le sol du poing. Un programme tout ce qu’il y a de plus sympathique.

