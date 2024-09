Angelcorpse - Goats to Azazael Chronique Goats to Azazael (Démo)

Goats to Azazael » d’ANGELCORPSE, initialement parue en 1996 et qui était depuis devenue un objet de collection. Les fans sauteront au plafond, les autres s’en moqueront comme d’une guigne, l’intérêt principal étant surtout dans la découverte des débuts de cette incontournable formation américaine de brutal black death metal.



Autant le dire immédiatement, les quatre titres sont dans leur jus d’époque, aucun effort n’ayant été fait pour proposer un remaster ou ne serait-ce qu’une tentative de nettoyage du son. Par conséquent, cela grésille fort, ce côté brut et rêche étant finalement ce qui convient le mieux au trio, alors sur le point d’enfanter du somptueux « Hammer of Gods », aboutissement on ne peut plus logique des quatre compositions livrées ici en un peu moins de quinze minutes : « Perversion Enthroned », « Scapegoat », « Soulflayer » et « Lord of the Funeral Pyre ».



Le style est immédiatement reconnaissable, déjà bien plus radical que ce que pouvait jouer Pete Helmkamp au sein d’Helmkamp, le riffing ultra rapide de Gene Palubicki, ses solos hallucinants frôlant parfois le n’importe quoi pourvu que ça aille vite et que ce soit agressif… Sans compter John Longstreth à la batterie, l’un des maîtres incontestés de cet instrument au sein de la scène extrême. Et si le son crapuleux de l’objet ne permet pas de prendre la pleine mesure de ce qu’il assène (« The Scapegoat »), l’entendre blaster de la sorte reste un délice de fin gourmet.



Le trio étant déjà musicalement mature au moment où il compose, chaque titre suinte l’apocalypse imminente, sans une once d’approximation technique : tempos speedés à mort, solos barbelés, riffs blindés, chant de guerrier pété aux amphétamines, avec des gimmicks musicaux forts tels que cette façon d’introduire « Lord of the Funeral Pyre », qui rappelle à la fois Exterminate », ou encore cet art inné de breaker avec seulement la guitare avant de repartir sur un blast d’enculé et des solos haut perchés, c’est vraiment typique de cette formation unique dont j’apprécie l’ensemble de la discographie, y compris le mal aimé



