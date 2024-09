Förgjord - Perkeleen weri Chronique Perkeleen weri

C’est la cinquième fois que je parle de FÖRGJORD sur Thrashocore, et j’en ai toujours dit le plus grand bien. Aucun album n’a eu moins de 8/10 et la série va poursuivre encore une fois en 2024. Il faut dire que l’univers des Finlandais est bien établi et qu’il ne change pas d’un chouïa malgré les années. Très maladive, la musique utilise des sonorités raw sur un rythme déchaîné sans beaucoup de concessions, qui se permet juste quelques pauses aux riffs emplis de mélancolie troublante. C’est du sale bien sale qui nous souille des pieds à la tête le temps de 7 compositions.



La perversion est une nouvelle fois au rendez-vous durant 35 minutes, et il faut avoir envie de se faire malmener pour trouver le plaisir caché derrière l’épaisse couche de crasse. Les vocaux sont toujours dégueulés, les guitares irritent les oreilles, le concept même de la musicalité est remis en question, et pourtant c’est exactement ce qu’un amateur de black metal est en droit de réclamer, d’attendre ou d’espérer. Car c’est bien du pur black metal qui se dégage de cet opus. Il est à la fois terriblement fidèle aux origines du genre tout en étant suffisamment malin pour ne pas en être une pâle copie. Perkeleen weri est terrifiant d’un bout à l’autre et il remet les pendules à l’heure.



« Neljäs Lapsi Saatanalle » est une cavalcade infinie de désagréments qui me laisse imaginer le bruit provoqué par l’ouverture d’une boîte de Pandore. « Pettävä Suo » vient remuer l’âme et l’hanter tant il est empli de folie, de peine et de désespoir. On y retrouve un clavier qui dénote avec le côté « trve » mais qui ajoute finalement de la noirceur...



Finalement, FÖRGJORD poursuit le chemin qu’il se trace depuis près de 20 ans, et il reste dans mon coeur presque au niveau de CLANDESTINE BLAZE, parvenant à faire grimper la température ambiante de plusieurs dizaines de degrés en quelques instants.

