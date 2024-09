Envig - Eskatos Chronique Eskatos (EP)

Ce qui est toujours stupéfiant avec la scène Death venue de Suède c’est qu’elle voit apparaître avec une régularité incroyable de nouvelles formations récemment créées... comme d’autres plus anciennes mais qui n’avaient jusqu’à présent jamais eu droit à une certaine visibilité, et c’est exactement dans cette deuxième catégorie que l’on peut ranger ce quatuor basé à Lidköping. Car s’il fêtera prochainement ses dix ans d’existence le combo a toujours officié dans la deuxième division locale, et ce malgré deux albums au compteur à la qualité globale assez agréable et totalement dans l’esprit du genre tel qu’il est pratiqué depuis plusieurs décennies dans le royaume de Carl XVI Gustaf. Profitant de l’occasion unique d’enfin faire parler de lui à un public plus conséquent le groupe a donc sauté sur l’occasion pour mettre en boîte cet Ep, plutôt que de devoir encore attendre longtemps pour composer un long-format dont la sortie n’aurait pas été pour tout de suite. Du coup si ce nouvel enregistrement ne va pas dépareiller par rapport aux précédents il va avoir néanmoins quelques petites choses à proposer et assez intéressantes pour qu’on y penche une oreille attentive dessus, tant l’ensemble va passer facilement le cap des écoutes... à défaut néanmoins d’être franchement mémorable vu que ça reste quand même très standardisé et loin des ténors historiques du pays.



Ne nous leurrons pas en effet tout ça reste de la musique de seconds couteaux et on ne peut objectivement pas espérer que ceux-ci aillent plus haut à l’avenir, tant il va leur falloir clairement hausser leur niveau de jeu à l’avenir pour espérer se démarquer de la vaste concurrence locale. Néanmoins malgré une production relativement étouffée et une batterie en plastique qui manque clairement de couilles, les quatre titres ici présents vont s’écouter tranquillement... et ce malgré quelques longueurs largement évitables. Car si les gars allongent régulièrement inutilement leur propos force est de reconnaître que le remuant et épique « Totalitar Slutpunkt » va faire le métier, alternant tranquillement entre parties rapides débridées et neigeuses jouées en alternance avec des passages en mid-tempo impeccables pour headbanguer et au groove communicatif. Sans être transcendant et marquant le résultat est quand même très agréable surtout avec ce solo mélodique fluide qui amène une pause après ce combat rude et âpre, où l’on rend hommage à ceux en route vers le valhalla... et tout cela avant que ça n’accélère franchement via « Fran Yxa Till Karbin » aux gros accents Punk et à la vitesse plus présente. Si ça n’oublie pas d’alourdir l’ensemble le rendu y est assez homogène et équilibré où froideur et humidité se côtoient simplement tout en simplicité, et ce bien que ça ait du mal à se finir en reprenant les mêmes plans en boucle. Il est évident en effet que les mecs recyclent en permanence les mêmes riffs et patterns sans que cela ne soit cependant trop choquant, vu que techniquement ça reste assez primitif et plus proche d’un ENTRAILS que de FERAL.



Si « Helvetets Rand » va miser tranquillement sur la classique alternance entre accélérations et ralentissements massifs (et offrir un rendu sympathique à défaut de mieux), la conclusion « Nar Lien Har Svept » va elle dévoiler un supplément de lumière au milieu de cette brume hivernale après être progressivement montée en pression. Remplie de glace comme d’espérance cette plage termine une galette sans prétention où la noirceur est discrète, cédant régulièrement sa place au blizzard et à la fonte des neiges dans de grands espaces forestiers. Alors certes tout cela est très limité voire même un peu monotone (pas aidé encore une fois par ce manque chronique de puissance) mais néanmoins ça passe très bien en dilettante sans qu’on ait besoin de se retourner le cerveau, même s’il est évident que tout ça sera oublié dès qu’on en sera arrivé au bout de l’écoute et qu’il va falloir encore du boulot à ses membres (en sortant notamment de ce côté pilotage-automatique permanent) pour pouvoir prétendre à mieux que les premières parties où ils sont cantonnés à l’heure actuelle. Car s’ils feront parfaitement leur boulot de chauffeur de salle ça ne parviendra pas à marquer durablement l’auditoire, comme c’est le cas de ce « Eskatos » et de ce qui l’a précédé... et sans doute de ce qui suivra à l’avenir, on prend les paris ?

2024 - At Dawn Records Swedeath notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Envig

Swedeath - 2015 - Suède

écoutez Totalitär slutpunkt

Från yxa till karbin

Helvetets rand

När lien har svept

tracklist 01. Totalitar Slutpunkt 02. Fran yxa till karbin 03. Helvetets rand 04. Nar lien har svep

Durée : 24 minutes

line up Damien Terry / Chant - Basse

Pontus Bratt / Guitare

Sebastian Gustavsson / Guitare

Fred Larsson / Batterie

parution 31 Mai 2024

