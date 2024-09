Cinerary - Rituals of Desecration Chronique Rituals of Desecration (EP)

CINERARY qui se limite donc à cet EP : « Rituals of Desecration ». Les amateurs de brutal death metal sauront rapidement reconnaître l’excellence du line up puisque sont réunis ici Dan Louise (CUMCHRIST), Matti Way (LITURGY, INFANTIPHAGIA, DISGORGE américain, etc.), Jamie Bailey (BRODEQUIN, Ricky Myers (SUFFOCATION, DISGORGE, etc.), autrement dit uniquement des mecs qui pèsent dans le milieu de la trépanation. Inutile de vous dire que cette énième extension de leur inétanchable soif de brutalité ne se démarquera du reste de leurs discographies respectives ni par sa finesse, ni par son originalité. Par son excellence non plus, bien que l’on soit face à une pièce tout à fait honorable.



Écouter cet EP, c’est accepter de se faire rouler sur la tête pendant vingt minutes avec des breeeee breee breeeeeee ! plein les esgourdes, chacun y allant de son timbre plus ou moins guttural. Un boulot honnête, souvent peu lisible tant les mecs tartinent des plans complexes dans tous les sens, avec un parkinsonien derrière la batterie, ce qui n’aide pas vraiment à suivre. Difficile de s’y retrouver donc, ou tout simplement de distinguer une composition d’une autre car tout baigne dans le même niveau de cataclysme musical, et ce en dépit des quelques samples servant parfois d’introduction (« Rituals of Desecration »). À l’occasion, le groupe nous gratifie de quelques passages davantage slam censés calmer le jeu mais ils procurent en fait l’exact effet inverse : le sang s’épaissit, l’oxygène se raréfie, on recherche alors en vain une lueur de pitié dans les yeux de nos bourreaux. Peine perdue. Lorsque la botte de combat ne pèse plus sur notre nuque, c’est pour mieux nous latter les côtes et l’on avance ainsi de titres en titres (six au total) jusqu’à l’anéantissement final de « God of Cremation ».



Cette sortie ayant quasiment vingt-cinq ans, nous avons tous entendu depuis plus extrême, là n’est pas le sujet, mais si votre truc, ce sont les groupes cités plus haut, il serait dommage de passer à côté de cette parution somme toute anecdotique d’un point de la carrière mais qui porte une nouvelle fois au plus haut les couleurs du brutal death dans son acception la plus gore. Néanmoins, alors que cet EP frôlait la perfection, nous pourrons toutefois nous interroger sur l’intérêt du morceau caché, vocalement triste et dont l’esprit déconneur ne colle absolument pas avec la salle de torture encore poisseuse que l’on vient de quitter. Dommage, cette petite incartade casse vraiment le truc mais comme le groupe est encore considéré comme actif, peut-être nous fera-t-il la surprise de venir réparer cela prochainement. Un petit tour et puis s’en va. Ainsi pourrait être résumée la brève carrière des Américains dequi se limite donc à cet EP : «». Les amateurs desauront rapidement reconnaître l’excellence dupuisque sont réunis ici),américain, etc.), GORGASM , etc.) et, etc.), autrement dit uniquement des mecs qui pèsent dans le milieu de la trépanation. Inutile de vous dire que cette énième extension de leur inétanchable soif de brutalité ne se démarquera du reste de leurs discographies respectives ni par sa finesse, ni par son originalité. Par son excellence non plus, bien que l’on soit face à une pièce tout à fait honorable.Écouter cet EP, c’est accepter de se faire rouler sur la tête pendant vingt minutes avec desplein les esgourdes, chacun y allant de son timbre plus ou moins guttural. Un boulot honnête, souvent peu lisible tant les mecs tartinent des plans complexes dans tous les sens, avec un parkinsonien derrière la batterie, ce qui n’aide pas vraiment à suivre. Difficile de s’y retrouver donc, ou tout simplement de distinguer une composition d’une autre car tout baigne dans le même niveau de cataclysme musical, et ce en dépit des quelquesservant parfois d’introduction (« Rituals of Desecration »). À l’occasion, le groupe nous gratifie de quelques passages davantagecensés calmer le jeu mais ils procurent en fait l’exact effet inverse : le sang s’épaissit, l’oxygène se raréfie, on recherche alors en vain une lueur de pitié dans les yeux de nos bourreaux. Peine perdue. Lorsque la botte de combat ne pèse plus sur notre nuque, c’est pour mieux nous latter les côtes et l’on avance ainsi de titres en titres (six au total) jusqu’à l’anéantissement final de « God of Cremation ».Cette sortie ayant quasiment vingt-cinq ans, nous avons tous entendu depuis plus extrême, là n’est pas le sujet, mais si votre truc, ce sont les groupes cités plus haut, il serait dommage de passer à côté de cette parution somme toute anecdotique d’un point de la carrière mais qui porte une nouvelle fois au plus haut les couleurs dudans son acception la plus gore. Néanmoins, alors que cet EP frôlait la perfection, nous pourrons toutefois nous interroger sur l’intérêt du morceau caché, vocalement triste et dont l’esprit déconneur ne colle absolument pas avec la salle de torture encore poisseuse que l’on vient de quitter. Dommage, cette petite incartade casse vraiment le truc mais comme le groupe est encore considéré comme actif, peut-être nous fera-t-il la surprise de venir réparer cela prochainement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2001 - Deepsend Records Brutal Death Metal notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cinerary

Brutal Death Metal - 2000 - Etats-Unis

formats CD / 2001 - Deepsend Records

écoutez Rituals of Desecration

tracklist 01. Undying (03:25) 02. Inheriting the Deified (02:27) 03. Recapitated (02:06) 04. Rituals of Desecration (03:01) 05. Hung by Intestines (01:58) 06. God of Cremation (06:12)

Durée : 19:09

line up Jamie Bailey / Chant

Ricky Myers / Batterie, Chant

Dan ''Wrench'' Louise / Basse, Guitare, Chant

Matti Way / Chant

parution 21 Octobre 2001

Essayez aussi Regurgitation

Clitoraldectomy (EP)

2011 - Comatose Music Benighted

ICP

(Insane Cephalic Production)

2004 - Adipocere Records Carthage

Punic Wars!

2018 - Amputated Vein Records Shinda Saibo No Katamari

Ostriched Existence (EP)

2020 - Lord Of The Sick Recordings Dead Congregation

Purifying Consecrated Ground (MCD)

2005 - Konqueror Records