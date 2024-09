Yr - Maanelyst Chronique Maanelyst (EP)

Malgré les années qui passent et le déclin régulier de certains de ces ténors locaux la scène Black de Norvège continue quand même à vivre de fort belle manière, tout en proposant régulièrement de nouvelles têtes bien décidées à perpétuer cet héritage musical qui a fait sa notoriété à travers le monde. Dernier exemple en date avec ce duo mené par des membres de l’underground d’Oslo qui livre un premier Ep fort sympathique et qui sent totalement l’influence locale, tant ça lorgne facilement vers TAAKE comme GORGOROTH ou même BLODHEMN. Car oui on est sur un terrain ultra-balisé et sans surprises, et même si le binôme ne prétend rien (ré)inventer on ne peut que valider sa démarche de conserver une certaine vision intègre et pure d’un genre toujours agréable à entendre, surtout quand c’est bien fait et authentique comme c’est le cas ici. Et durant un peu plus de vingt-deux minutes les deux compères vont délivrer la bonne parole en proposant cinq morceaux à l’écriture simple mais efficace, où la neige le froid et le rendu nocturne se mêlent ensemble en bonne intelligence afin d’offrir une musique à la hauteur de ce que doit être le Trve Norwegian Black Metal.



On ne sera donc pas étonnés à l’écoute de « Doed Og Begravet » où le grand-écart entre tabassage incessant tempétueux et lenteur rampante nocturne fait des ravages, sur fond de production naturelle qui donne l’impression d’avoir été enregistrée en live. Efficace dans sa construction comme son exécution cette première plage offre un bon condensé de ce qui va suivre, montrant un univers hivernal inquiétant où les basses températures et les nuits à rallonge vont prendre place dans le corps de l’auditeur qui ne va pas avoir de solutions de fuite. Car outre ce ressenti de peur où la faucheuse comme le valhalla ne sont jamais très loin, « Kvessa Tunger » va lui proposer des accents épiques agréables et affirmés tant son démarrage en mid-tempo sonne typiquement comme le Black N’Roll de SATYRICON. Si la seconde partie de ce titre va revenir à des fondamentaux plus brutaux le rendu y est fort agréable et permet de densifier l’ensemble, surtout avec l’arrivée du frontal et primitif « Nidhogg » où ça va blaster et jouer à fond la caisse de manière pratiquement continue. Si effectivement ça montre vite certaines limites quand ça se concentre uniquement sur la vitesse il ne faut quand même pas faire la fine bouche, tant ce voyage dans le royaume nordique est plaisant et instinctif vu qu’on ne cogite nullement... à l’instar de l’efficace « Stormtatt » écrasant comme débridé qui montre ainsi les facettes les plus extrêmes de l’entité.



Du coup comme pour préparer l’auditoire à la fin imminente « Offernatt » sert de parfaite conclusion, tant son bridage de départ ne créé plus aucune once d’espoir avant qu’un mélange des différentes rythmiques ne retentisse avant l’ultime note, où résonne à ce moment-là des arpèges doux et gelés... créant ainsi un adieu au défunt qui peut partir tranquille après ce dur combat contre les éléments déchaînés (où il a malheureusement fini par rendre les armes en tombant contre une nature plus forte que lui). On aura donc compris qu’il y a de quoi passer un bon moment avec cette galette (véritable ode au démon comme à la météo norvégienne), qui sans être grandiose ravira facilement les amateurs de ce style décidément éternel. Si ça reste encore un peu trop juste pour émerger de la masse et de la concurrence (les riffs et plans divers se montrant rapidement interchangeables et linéaires) en revanche le potentiel est bien présent, et nul doute que l’apport récent de nouvelles têtes pour pouvoir jouer sur scène ne pourra qu’être bénéfique au groupe qui a les moyens de viser plus haut. Efficace et propre, porté par une écriture sobre au rendu qui défile tranquillement ce « Maanelyst » a des éléments à faire valoir et si ses deux têtes pensantes tiennent compte à l’avenir des remarques sur ces petites erreurs de jeunesse liées à un manque d’expérience, on est certain que leur prochaine livraison pourra leur permettre de titiller un peu plus les sommets de leur royaume... affaire à suivre donc !

2024 - Hellstain Productions Trve Norwegian Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Yr

Trve Norwegian Black Metal - 2021 - Norvège

écoutez Doed og Begravet

Kvessa Tunger

Nidhogg

Stormtatt

Offernatt

tracklist 01. Doed Og Begravet 02. Kvessa Tunger 03. Nidhogg 04. Stormtatt 05. Offernatt

Durée : 22 minutes

line up Kristian Hansen / Chant - Guitare - Basse

Anders Gjelsvik / Guitare - Batterie

parution 21 Juin 2024

