Originaire de Marburg, petite ville d’environ 78000 habitants située à une heure de route au nord de Francfort, Putridarium voit le jour en 2020 sous l’impulsion de musiciens déjà rompus à ce genre d’exercice. On y retrouve notamment des membres de Nekus, Into Coffin et Crescent qui depuis 2021 enchaînent les sorties à un rythme relativement soutenu. Une discographie qui ne cesse d’ailleurs de s’étoffer puisque les Allemands ont sorti il y a quelques jours seulement un premier album intitulé Necrologia Del Sadismo: Excerpts From A Deranged Mind sur lequel je ne manquerai pas de revenir d’ici la fin de l’année.



En attendant ce jour, on va revenir un petit peu en arrière et nous intéresser aujourd’hui à une compilation parue en 2023. Intitulée An Exploration Of Burial Perversions, celle-ci réunit les trois premières démos de Putridarium sorties entre 2021 et 2022 (soit Putrefaction '21, Morbification '22 et Dissemination ’22) auxquelles le groupe a également souhaité ajouter deux morceaux inédits ("Void King" et "Maggots Reign") issus des sessions d’enregistrements de leur seconde démonstration. Si c’est sur le label américain Headsplit Records qu’est parue en premier lieu cette compilation, d’autres structures se sont également greffées à l’aventure avec les sorties d’une édition cassette chez les Néerlandais de Seed Of Doom et d’une seconde édition CD sur le label brésilien Old Shadows Records (avec à la clef un troisième titre inédit supplémentaire puisqu’on y trouve le morceau "Offalic Dreams" initialement proposé sur le split avec les Américains d’Ancient Death). Bref, de quoi contenter à peu près tout le monde même si les amateurs de vinyle seront pour une fois les grands laissés pour compte ici.



Si vous n’avez encore jamais posé vos oreilles sur la musique des Allemands de Putridarium, un petit coup d’oeil sur cette illustration dégoulinante signée Parker Ewan (Sedimentum, Seep...) devrait normalement vous mettre sur la piste de ce qui vous attend à l’écoute de ces soixante minutes bien chargées. En effet, vous ne serez probablement pas surpris si je vous dis que le groupe s’adonne à la pratique d’un Death / Doom baveux aux atmosphères pour le moins putrides. D’ailleurs, pouvait-il en être autrement avec un tel patronyme ?



S’il s’agit bel et bien d’une compilation, les différences subtiles qui existent en matière de productions (grain des guitares, place des instruments dans le mix et notamment le chant plus ou moins en retrait, etc) rendent malgré tout l’ensemble particulièrement homogène et cohérent. À tel point qu’une oreille un petit peu distraite pourrait aisément croire qu’il s’agit là d’un véritable album. Il faut dire aussi que Putridarium n’a pas attendu les années pour affiner son style et que d’une démo à l’autre la formule employée par les Allemands n’a tout simplement pas beaucoup évoluée. Ainsi, sans être d’une quelconque originalité, les douze titres de cette compilation intitulée An Exploration Of Burial Perversions vont offrir à l’auditeur tout ce qu’il est en droit d’attendre de ce genre de Death / Doom faisandé et glaireux. Douze compositions comprises entre trois et huit minutes desquelles il n’y a rien d’autre à attendre qu’une succession de séquences plombées (les premiers instants de "Ripping Tomb", "The Organ’s Crawler", "Necrotic Rapture", "Void King", "Corpse Disembodied" ou bien encore la seconde partie de "Sentenced To Mold"...), de passages un poil plus entrainants et chaloupés ("Ripping Tomb" à 2:10, "Bonedress" à 0:42, "Putrid Death" et son riff principal particulièrement entêtant, "Maggot's Reign" à 0:16, « Necrophilic Impetus » à 0:26…) et d’accélérations plus ou moins soutenues (beaucoup de toupa-toupa plutôt tranquille tout au long de ces soixante minutes mais également un petit peu de blasts salvateurs comme par exemple sur "Ripping Tomb" à 3:49, "Putrid Death" à 2:55, les dernières secondes de "The Organ's Crawler", "Necrotic Rapture" à 2:13 , "Void King" à 1:56, "Corpse Disembodied" à 1:40 ou "Postmortal Defloration" à 2:14). Bref, une formule effectivement déjà vue et entendue un nombre incalculable de fois mais qui, pour peu que l’on y soit sensible, ne manquera pas de faire mouche. En premier lieu grâce à la qualité de ces riffs peut-être pas bien compliqués mais néanmoins capables de faire planer tout un tas d’ambiances particulièrement sinistres et délétères sur ces douze compositions. Enfin grâce à la relative (car au bout de soixante minutes calquées plus ou moins sur le même moule on finit tout de même par y voir clair) diversité dont fait preuve la formation allemande qui, comme on l’a vu, n’hésite jamais à changer de braquet au sein d’un même morceau afin de varier les plaisirs et amener ce qu’il faut de constate à ces séquences les plus rampantes et par nature un brin répétitives.



Compilation généreuse puisqu’affichée à plus d’une heure, An Exploration Of Burial Perversions ne constitue en aucun cas une révolution dans le milieu du Death / Doom baveux mais la promesse d’excellents moments en compagnie d’un groupe compétent capable de mener sa barque sans faire preuve de véritables faiblesses. Forcément, la recette peut paraître quelque peu redondante sur un format aussi étiré que celui-ci mais la vérité est que ces soixante minutes s’enfilent aisément sans que de pernicieuses sensations d’ennui, de fatigue ou de lassitude viennent nous gâcher la fête. Vous l’aurez donc compris, si vous êtes amateurs éclairés de ce genre de Death / Doom putride et nauséabond, cette compilation est ce que l’on peut appeler du pain béni

