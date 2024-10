Avneya - Road to I Chronique Road to I

Oz Avneya semble être la seule tête pensante du groupe AVNEYA, il a cependant su s’entourer de musiciens talentueux afin de contribuer à la réalisation de ce premier album, « Road to I », ambitieux sur le fond (du metal progressif qui ratisse large), toutefois encore un peu trop étriqué sur la forme : huit titres pour une trentaine de minutes au compteur, c’est assez faible pour le genre pratiqué. Du côté de l’illustration, c’est une chouette représentation de la dichotomie mais je la trouve cependant très (trop) proche de celle de



C’est sûr, l’instrumentation est parfaitement solide : que ce soit dans les solos, les ponts progressifs ou les violentes bourrasques, le groupe assure et propose une interprétation qualitative, y compris au niveau des chants tant masculins que féminins et qui savent se montrer versatiles afin de s’adapter au plus près des ambiances. Cependant, il y a régulièrement un petit côté « collage » d’influences qui peut refroidir l’auditeur. Ainsi, au fil des compositions, je penserai à NEVERMORE, NE OBLIVISCARIS, heavy rock dans les vocaux mâles là où le principe féminin ira davantage vers la voie lyrique… Cela fait beaucoup de choses à faire rentrer dans un si petit espace-temps. Pour tout dire, « Road to I » me fait davantage l’effet d’une bonne ébauche plutôt que d’un album totalement abouti, cela fourmille d’idées intéressantes mais elles demandent selon moi à être davantage développées, étoffées afin de s’épanouir pleinement.



Je dis cela mais je suis également conscient que ce travail impliquera un coût de fabrication accru que la formation n’est peut-être pas en mesure de supporter. Peut-être aussi qu’Oz Avneya a souhaité tâter le terrain avant de se lancer dans l’écriture d’un projet plus étoffé, sachant que l’exercice est casse-gueule, surtout lorsqu’on débute (voir l’exemple récent de growl, pas exceptionnel mais suffisamment maîtrisé pour durcir les moments les plus costauds.



