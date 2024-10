Hate Forest - Justice Chronique Justice (EP)

Doté d’un bel artwork, le dernier EP d’Hate Forest mérite qu’on s’y attarde en ce qu’il tranche avec ses EP antérieurs. Je ne vais pas te cacher que j’aime beaucoup ce groupe et que quasiment chacune de ses sorties est à élever au rang de production majeure du genre. Du moins pour ses LP parce que pour les EP, la tendance est davantage au moyennasse. Un comble pour un combo de cette envergure.



Justice se présente ainsi comme un 4 titres, pour un peu plus de 22 minutes de musique (dont 6 minutes sur le dernier titre, totalement instrumental), dans la très droite ligne de ses efforts précédents, soit un BM très puissant, très épique et particulièrement brutal. Merciless Cold-Blooded Revenge démarre ainsi sur un rythme très élevé, porté par la voix ultra brutale de Roman Saenko. Tout y est ou presque, des riffs acérés en boucle, des trémolos mélodiques (sur la fin du titre, surtout), des envolées échevelées et des accélérations sous-tendues par un souffle démoniaque. La structure n’échappera à personne, en tout cas, pas aux connaisseurs : riche en informations, elle développe en à peine plus de 5 minutes des variations mélodiques et violentes majestueuses au service d’un univers musical unique en son genre, guerrier et nostalgique à la fois.



Rattenkönig et Stronghold, les second et troisième titres, enchaînent sur des notes identiques, très guerrières, habités d’une voix traduisant une sauvagerie indicible et qui confère tout son aura aux morceaux. De nouveau, les variations sont nombreuses, alternance de moments de grâce et d’attaques franches, de mélodies aériennes et de plongées souterraines, le tout enveloppé d’un rythme effréné qui laisse peu de répit à l’auditeur.



Izium Forest clôture l’album par une longue plage instrumentale de plus de 6 minutes… sans intérêt. Dommage de finir sur cette mauvaise note inutile. D’autant que, pour une fois, ce EP présentait une vraie belle surprise.

