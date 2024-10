Hell Is Other People - Moirae Chronique Moirae

Le point commun entre ce groupe canadien et Jean-Paul Sartre ? Le fait que ce dernier a assuré dans sa pièce de théâtre Huis Clos que « l’enfer c’est les autres » et que ce premier a choisi cette citation pour en faire son nom, en anglais : HELL IS OTHER PEOPLE… Et cette formation canadienne venue de l’Ontario semble érudite. Pas seulement à cause de la référence à notre philosophe français, mais aussi parce qu’elle officie dans le post black metal, que certains aiment rebaptiser « intello black metal ». Et puis il y a aussi le thème abordé dans ce deuxième album, 7 ans après un Embrace que j’avais laissé filer : Les Moires. Attention, j’ai dit que le groupe était érudit, donc il ne s’agit pas de notre Emmanuel favori mais bien des Moires de la mythologie grecque, ces trois divinités liées au destin : Clotho, Lachésis et Atropos. Elles sont également associées à la nature, à la fertilité et aux cycles cosmiques. HELL IS OTHER PEOPLE a donc choisi cette thématique en ayant même l’intelligence d’organiser ses compositions autour de ce concept. Les 5 morceaux s’appellent ainsi « Moirae » pour les Moires, « Fates » pour le(s) destin(s), et apparemment « Degrade », « Loss » et « Atropos » pour chacune des trois divinités. Ce sont elles évidemment que l’on retrouve sur la pochette, flottant au-dessus du squelette d’un animal mort (plus logique que le squelette d’un animal vivant, je l’accorde).



Le décor est planté, la musique peut commencer. Et elle convainc très rapidement. Le premier morceau veut tout de suite taper fort, et il montre que le groupe sait comment faire démarrer un album. Des cymbales, une guitare qui rugit, un clavier qui vient mettre de la douceur quelques secondes... Ça avance très progressivement, mais très sûrement, pendant 3 minutes. Des vocaux apparaissent enfin, bien lourds, mais le morceau continue de rester calme, très post black metal, avec des réminiscences de DEAFHEAVEN avant tout. Les ambiances sont donc apaisées et avec ce côté rassurant d’un soleil qui se lève et se met à réchauffer le visage. Cet album va conserver ces sensations durant ses 44 minutes. Il semble calme et doux même lorsqu’il accélère le rythme et sort un peu les griffes. C’est le cas sur les deux dernières compositions. Elles sont certes plus agressives mais elles donnent plus l’impression de vouloir nous donner des impulsions motivantes que de jouer sur notre stress.



Cet album manquera sans doute de mordant pour certains, mais les amateurs de post black metal devraient y trouver leur compte. Ceux qui ont besoin de soulager les blessures de leur âme aussi, car ces 5 morceaux respectent parfaitement l’adage « La musique adoucit les moeurs » !

