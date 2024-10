Everything Dies - Survivalist Chronique Survivalist

Je ressens donc le projet comme encore en carence de maturité. D’abord parce que les éléments visuels sont trompeurs et relèvent davantage du brutal death que du black, ensuite parce qu’être lourdé, on finit par s’en remettre, à moins que le groupe ne parle d’un décès mais ce n’est pas clairement exprimé… Enfin, c’est musicalement léger pour satisfaire les plus solides amateurs de BM, les titres manquant encore de profondeur en dépit de quelques moments pourtant riches en promesses obscures. Mais là, ce n’est clairement pas pour moi, je vais attendre qu’EVERYTHING DIES touche émotionnellement parlant le fond avant de m’y remettre. L’hiver approche doucement, ses doigts froids synonymes d’engelures commencent à s’immiscer sous les porches des immeubles, les terrasses de cafés ainsi que dans les arrière-cours sombres de bâtiments borgnes, il va bientôt falloir penser à mettre à l’abri les plus petites formations, parfois esseulées, si l’on veut pouvoir les retrouver en bonne santé au printemps prochain. Et parmi la longue liste des groupes que je vois en grand danger d’hypothermie sous leur couverture de carton, il va falloir ajouter les Allemands d’, à peine nés cette année et déjà en péril à l’approche des premiers frimas. Il y a pourtant une pochette sympathique, un logo qui l’est tout autant, mais lequi habite «» me semble encore trop fragile pour survivre aux basses températures de cette fin d’année.En soi, il n’y a rien de réellement horrible dans ces sept compositions, si ce n’est éventuellement une reprise de(« The Funeral of Hearts »), et l’on a déjà tous entendu bien pire dans le circuit amateur. L’album est correctement produit, trop proprement peut-être mais cela reste une affaire de goût. En revanche, l’ensemble s’avère très lisse pour des musiciens citant NOCTURNAL DEPRESSION ou LIFELOVER comme influences, ceci ayant pour conséquence immédiate que l’on s’ennuie tout de même pas mal lors de l’écoute, en dépit de quelques sursauts d’inspiration bienvenus (« Forest Loneliness ») où de belles lancinances ainsi que le dévoilement d’une personnalité sombre apparaissent. Malheureusement, ces éclairs maléfiques sont encore rares et se perdent au milieu d’autres éléments dispensables, mais dominants, à commencer par une prépondérance d’arpèges en son clair, un chant qui sonne faux dès lors qu’il n’est plus hurlé (le début de « Reborn » puis de la reprise, c’est vraiment limite) ou encore des incursions en territoire(le break inspiré vers la troisième minute de « Reborn » par exemple), plutôt bien fichues mais également incongrues en ces lieux. Les parties solos, quant à elles, ne sont pas non plus à la fête : les notes accrochent encore beaucoup (« Everything Dies »), le tout sonnant finalement un peu trop recherché au regard des moyens de réalisation actuels des Allemands.Au niveau des thématiques abordées, la rupture amoureuse semble tenir le devant de la scène. Oui, ce n’est jamais plaisant de se faire balancer sans avertissement comme une vieille chaussette mais de là à monter un groupe de, il y a un pas que je n’aurais pas franchi, à tort ? Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pourtant (Minga, Emilie, Stéphanie, si vous me lisez…). Il reste que lorsque je vois que la dernière chanson s’appelle « The End », je l’appelle de tous mes vœux cette fin car, décidément, rien dans ce «» ne me retient de couper le volume.Je ressens donc le projet comme encore en carence de maturité. D’abord parce que les éléments visuels sont trompeurs et relèvent davantage duque du, ensuite parce qu’être lourdé, on finit par s’en remettre, à moins que le groupe ne parle d’un décès mais ce n’est pas clairement exprimé… Enfin, c’est musicalement léger pour satisfaire les plus solides amateurs de, les titres manquant encore de profondeur en dépit de quelques moments pourtant riches en promesses obscures. Mais là, ce n’est clairement pas pour moi, je vais attendre qu’touche émotionnellement parlant le fond avant de m’y remettre.

2024 - Indépendant Black Metal Dépressif notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Everything Dies

Black Metal Dépressif - 2024 - Allemagne

formats Digital / 04/10/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 4 Octobre 2024

écoutez Deadend

Night Survival

Reborn

Forest Loneliness

Everything Dies

The Funeral Of Hearts (HIM Cover)

The End

tracklist 01. Deadend (05:59) 02. Night Survival (05:37) 03. Reborn (05:45) 04. Forest Loneliness (05:45) 05. Everything Dies (04:49) 06. The Funeral of Hearts (HIM cover) (04:26) 07. The End (05:07)

Durée : 37:28

line up Nargathrond / Chant, Instruments

