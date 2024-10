1349 - The Wolf & The King Chronique The Wolf & The King

MUTIILATION, SETH, WINTERSUN, ARKONA, HIMINBJORG, NACHTMYSTIUM, ANGANTYR, LIMBONIC ART… C’est encore plus que d’habitude une année des anciens. Et ce n’est pas fini, avec aujourd’hui le retour des Norvégiens les plus agressifs et incisifs du monde du black : 1349 !



C’est impressionnant que le groupe soit toujours actif ? Peut-être, mais c’est surtout le fait que les membres aient peu changé qui l’est ! Le quatuor est le même depuis le premier album : Ravn aux vocaux, Archaeon aux guitares, Seidemann à la basse et la légende Frost à la batterie. Il ne manque que le deuxième guitariste, Tjalve, parti en 2006 et qui a depuis fait sa vie dans d’autres formations, notamment au sein de SVARTELDER. Ce dernier a d’ailleurs sorti un album il y a quelques mois, et il était particulièrement marquant. Aussi marquant qu’il a été ignoré en fait. Pourtant je disais de lui : « Dans quelques semaines, 1349 va sortir un nouvel album. Il sera pas mal mais certains seront peut-être déçus et trouveront que les Norvégiens ne sont plus aussi démoniaques et sulfureux qu’autrefois. Alors pourquoi ne pas se reporter sur SVARTELDER, qui a véritablement toutes les qualités pour satisfaire les amateurs de black metal brulant et étouffant ? ». Bien sûr, cette annonce avait pour but de titiller la curiosité de chacun, et de donner envie d’aller écouter les talents de cette formation. Mais maintenant il est temps de vérifier si ce nouveau 1349 peut être décevant.



The Wolf & the King sort sur le label français Season of Mist, comme le précédent. C’est la deuxième collaboration entre 1349 et le label après



Et l'essentiel, c'est donc un 1349 qui détruit tout continuellement, qui bourrine et extermine. Les seules petites éclaircies, rares, sont des introductions de morceau comme les 30 premières secondes de « Inner Portal », ou des solos plus clairs à la guitare comme sur l'excellent « Inferior Pathways ». Nos musiciens se montrent donc fort déchaînés sur The Wolf & the King et ne connaissent pas le mot « concessions ». Il est alors difficile de leur faire des reproches tant ils sont fidèles à ce qu'ils nous ont montré lors de leurs meilleurs jours. Il ne peut rester qu'une impression de redite mais comment y échapper au bout de 8 albums ? C'est l'éternelle question qui divise les amateurs. Un groupe doit-il se réinventer ? 1349 non. Je ne pourrais pas ressentir de meilleures sensations que sur les trois premiers albums, quelle que soit la qualité des nouvelles compositions, mais je ne souhaiterais pour rien au monde que 1349 évolue. Je mets donc un 8/10, mais si ces titres étaient sortis il y a 20 ans ils auraient eu plus.

