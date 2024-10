Machete Law - Chains of Despair Chronique Chains of Despair (EP)

Pas très amateur de ce logo qui mélange des polices trop différentes, également peu séduit par cette pochette d’un autre âge qui transpire le do it yourself de l’underground profond, j’avoue que c’était sans grand enthousiasme que je m’apprêtais à découvrir MACHETE LAW, toute nouvelle formation espagnole de thrash crossover. Je tentais de me rassurer en me répétant qu’avec ces à peine huit minutes pour trois titres, la douleur, si tant est qu’il doive y en avoir une, serait brève : je pourrai rapidement passer à autre chose.



Construit autour de quelques chantres de la scène catalane, le groupe, un quatuor, plonge ses racines dans l’éternelle « vieille école » au travers d’un metal à l’état d’esprit punk mais dans son acception la plus dure : aucun solo, aucune démonstration d’une quelconque finesse technique, un chant à l’arrache, des riffs mi-thrash mi-hardcore et bien sûr quelques rythmiques acérées pour finir de dépaver la rue lors des manifestations contestataires. Rien de neuf donc mais parfois des idées malignes, comme cette pointe de clavier dans « Desert Hammer » qui ajoute un petit plus pas désagréable en termes d’ambiance. Pour le reste, je peine à trouver des arguments qui vous inciteraient à la découverte.



Du côté des rythmiques, c’est ce bon vieux mid-tempo qui domine mais il s’avère un peu trop constant. Je ne retiens pas d’instants forts, de grosses mosh parts et même si un titre tel que « Desert Hammer » s’avère immédiatement très efficace, de même que l’ouverture « Es la ley » d’ailleurs, il peine cependant à se démarquer de ses prédécesseurs. Le chant, efficace, s’inscrit dans des tonalités principalement hardcore qui confèrent une solide patate aux morceaux, j’apprécie assez ce style rugueux et sans fioritures mais qui, surtout, ne cherche pas à monter vers les aigus. Bonne scansion, bonne diction, timbre rauque, énergie, point barre.



Il reste que cet EP demeure encore insuffisant pour que je me fasse une idée claire du potentiel réel. Sur le papier, tout ce que j’entends est séduisant et je suis persuadé que dans une petite configuration, le groupe doit cartonner sur scène. Cependant, huit minutes où, déjà, on soupçonne que le propos commence à tourner en rond, cela n’est pas non plus très rassurant dans la perspective de l’écriture d’un album complet, quand bien même ce dernier ne dépasserait pas les trente minutes (j’imagine difficilement le contraire). Aussi ce disque serait-il à écouter par curiosité d’abord, par passion ensuite si l’on est dingue de crossover ou tout simplement par solidarité envers un style sincère, authentique, d’où toute considération mercantile a été écartée. Sobriété, efficacité, ainsi qu’un bon sens de l’écriture car chacun des morceaux se révèle être particulièrement fluide dans ses enchaînements de plans et de riffs.

