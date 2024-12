Galvanizer / Morbific - Galvanizer / Morbific Chronique Galvanizer / Morbific (Split-tape)

Promethean Mutilation, récent EP de Morbific paru en octobre dernier sur le label danois Extremely Rotten Productions.



Doté d’une illustration ultra cool tout de jaune, de rose et de blanc signée Stance Graphics, cette collaboration a pour seul véritable défaut d’être disponible uniquement au format cassette (en plus de versions numériques disponibles sur les pages Bandcamp de chacun de nos deux protagonistes du jour) et c’est bien dommage car il y en a probablement qui comme moi ne sont pas particulièrement friands de ce genre de format... Quoi qu’il en soit, ce split nous propose trois nouveaux morceaux par groupe pour une durée avoisinant les trente minutes. De quoi inciter les plus réfractaires à ce genre de sortie à y jeter tout de même une oreille attentive.



C’est à Galvanizer qu’a été confié la lourde tâche de lancer les hostilités avec trois nouvelles compositions enregistrées durant l’hiver 2022/2023. Deux ans après un

À l’occasion de ce modeste retour, les Finlandais ont fait le choix d’une production beaucoup plus maigrelette avec notamment une batterie hyper naturelle et bien plus sèche qu’auparavant (cette caisse-claire qui claque juste comme il faut), des guitares moins épaisses et un rendu qui tient globalement plus de la démo cassette (ou en l’occurrence du split) que d'un album digne de ce nom. Forcément, après un



Enregistrés en mars 2023, les trois titres de Morbific jouissent quant à eux d’une production particulièrement épaisse et granuleuse qui à l’inverse de Galvanizer n’est pas si éloignée des choix précédents du trio en la matière. Une production qui sans surprise est une fois de plus au service de compositions toujours aussi baveuses et peu subtiles. En effet, le groupe originaire de Kitee nous gratifie comme à son habitude d’un Death Metal particulièrement primitif ayant pour lui des riffs d’homme des cavernes (et ces solos qui vont avec), un groove de babouin ("Bizarre Prime Meat" et son introduction taillée pour se dandiner suivie à 1:26 par ce break ultra (ultra) lourd , "Fountain Of Gore" à 0:29, la première partie de "Sulfuric Funeral / Meal From An Open Skull") et tout un tas d’accélérations oscillants entre séances de toupa-toupa à se taper la tête contre les murs ("Sulfuric Funeral / Meal From An Open Skull" à 2:49) et attaques plus soutenues qui n’auront aucun mal à vous faire transpirer ("Bizarre Prime Meat" à 1:15 et 3:30, "Fountain Of Gore" à 0:11 et 2:03, "Sulfuric Funeral / Meal From An Open Skull" à 3:29). A nouveau rien de bien sorcier du côté des Finlandais mais l’essentiel est là : une production revêche qui nous ramène trente-cinq ans en arrière, un sens du riff qui tâche et du rythme qui chaloupe et se tend et qui tous les trois suffisent une fois de plus à faire de ces quelques minutes un moment particulièrement convaincant.



Comme je le disais plus haut, le seul problème de cette collaboration est sa sortie au seul format cassette. Pour le reste, sans rien révolutionner de leur formule qui est la leur, Galvanizer et Morbific nous offre chacun trois nouvelles compositions particulièrement bien troussées puisqu’en dépit d’un manque d’originalité relativement flagrant celles-ci font preuve d’un niveau d’efficacité et de nuances (au moins d’un point de vue dynamique) largement satisfaisant. Comme toujours avec ces deux groupes finlandais, personne n’ira crier au génie à l’écoute de ces quelques titres mais on le sait, là n’est pas le sujet. Ce que l’on retiendra surtout de l’un et l’autre ce sont ces titres rondement menés qui malgré leur simplicité ou leur caractère relativement limité et peu novateurs font mouche et cela de manière systématique. 