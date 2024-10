Necrogilistic Anomaly - Proverbs of Profane Intent Chronique Proverbs of Profane Intent (EP)

Une performance impeccable donc, bonifiée par le chant superbe de Cesar Garcia, moins guttural que le pig squeal qui plus est. Nous noterons enfin cette superbe pochette, blasphématoire et insane, une forme totalement raccord avec le fond, poisseux, évidemment nauséabond. Par conséquent, je ne sais pas si les autres formations auxquelles participent ces musiciens sont de cet acabit (SPIRIT OF DESPAIR, EXITIUM, THE TENEBRIAM MACHINE, etc.) mais cette réunion de personnes venues d’horizons musicaux divers a au moins eu le mérite d’accoucher de cette petite horreur vicieuse, c’est déjà beaucoup. Grosse, que dis-je, énorme surprise que ce premier EP des Américains de. Le style n’est pas bien neuf pourtant, il puise ses influences dans ledu début des années 90, le son, le chant, les riffs, l’ambiance, rappellent immanquablement le CANNIBAL CORPSE du « Butchered at Birth » , un peu SUFFOCATION MONSTROSITY également pour l’épaisseur du jeu mais, nom de dieu, même en connaissant tout cela sur le bout des doigts, je ne peux m’empêcher d’être émerveillé par les cinq compositions de ce «», court par la taille (à peine quinze minutes) mais grand par le potentiel de nuisance qu’il dévoile.La force de ceissu de l’ancien temps c’est que tout en restant technique, il ne noie pas l’auditeur sous un déluge de notes ou une kyrielle de micro-plans explosifs mais à usage unique. Au contraire, les bons riffs reviennent avec d’intelligentes variations rythmiques, il y a des passages qui équivaudraient à des refrains mémorisables (« The Glitch in Salvation »), l’art est noble lorsqu’il est pratiqué à un tel niveau. « Je vais te descendre à la cave et te dépecer pendant un jour ou deux », c’est le genre de phrases que pourrait prononcer un mec qui écouterait le quatuor trop longtemps, il porterait un masque de Peachfuzz, aucune similitude avec le rêve bizarre que j’ai fait la nuit dernière… L’amateur appréciera également la faible utilisation de moments, ce n’est pas tant que l’on n’aime pas cela mais c’est une tendance actuellement très marquée et cela fait donc profondément plaisir de constater qu’il y a encore de jeunes musiciens (les mecs doivent avoir une grosse vingtaine d’années) qui biberonnent à même les vieux chaudrons, sans filtre.Une performance impeccable donc, bonifiée par le chant superbe de, moins guttural que le Chris Barnes des débuts mais tout aussi malsain dans ses intonations, sans abus dequi plus est. Nous noterons enfin cette superbe pochette, blasphématoire et insane, une forme totalement raccord avec le fond, poisseux, évidemment nauséabond. Par conséquent, je ne sais pas si les autres formations auxquelles participent ces musiciens sont de cet acabit (, etc.) mais cette réunion de personnes venues d’horizons musicaux divers a au moins eu le mérite d’accoucher de cette petite horreur vicieuse, c’est déjà beaucoup.

