Open Sky Demo ‘22) suivi un an plus tard par celle du premier album de Dunwich Ritual (The Weird Tape Sessions), cela n’a pas empêché nos deux garçons d’aller également de l’avant avec leur troisième projet histoire d’apporter quand même une suite un petit peu plus conséquente à cette maigre mais néanmoins excellente première démo qu’est Maggot Infested Coffin parue en septembre dernier sur Bandcamp avant de profiter de pressages cassette et CD grâce à une collaboration avec le label français Epidemia Records (Altered Dead, Mortal Scepter, Perilaxe Occlusion, Skelethal...).



Pour ce retour aux affaires, le duo a fait les choses proprement avec un EP composé de six nouveaux morceaux parmi lesquels un interlude instrumental ("Horrid Grave") et une reprise des dieux vivants de Repulsion (« Bodily Dismemberment »). À cela s’ajoute également pour ceux qui auraient la bonne idée de mettre la main sur la version CD les deux titres de cette première démo évoquée un petit peu plus haut



Car vous en vous en doutez mais rien n’a vraiment changé musicalement parlant puisque Reaping Death poursuit ici ses pérégrinations en terres Death Metal avec toujours en ligne de mir des groupes comme Repulsion, Death Breath, Autopsy et le Sepultura de la première heure. Une vision passéiste qui n’offre évidement que peu de place à l’originalité mais est-ce bien que ce l’on attend d’un groupe citant ouvertement de telles influences ? Non, évidemment...

Mais si Reaping Death ne fait preuve d’aucune originalité dans la pratique de ce Death Metal humide et poussiéreux, cela n’empêche pas le duo d’étoffer sa recette par le biais d’éléments permettant d’amener et d’entretenir de manière plus probante une atmosphère sombre et faisandée. Il y a d’abord ce court sample servant d’introduction à "Reeking Living Form". Un sample très probablement issu d’un obscur film d’horreur des années 70 ou 80. Vient ensuite "Horrid Grave", court interlude instrumental dont la fibre horrifique particulièrement prononcée est entretenue grâce à ces cordes frottées synthétiques, ces notes cristallines, cette femme qui hurle de terreur et cette tronçonneuse qui résonne sur les dernières secondes. Enfin il y a ce pont ce pont atmosphérique inattendu tout au synthétiseur dispensé sur "Trapped Between Two Haunted Worlds" entre 2:33 et 3:53.



Dans la lignée de cette très bonne première démo qu’est Maggot Infested Coffin fait état d’un groupe en progression puisque sans rien changer à sa formule, Reaping Death réussit pourtant à faire mieux. Et cela ne tient pas tant à cette recette qui est évidemment rester la même (ne comptez pas sur moi pour m’en plaindre) mais plus à sa capacité à étoffer ses compositions et ses atmosphères pour un résultat final tout simplement plus immersif et plus consistant. S’il convient encore de patienter pour voir ce que Reaping Death nous réserve pour la suite, le futur est pour le moment plutôt bien engagé pour nos deux Français. A suivre donc... 