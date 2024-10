Indicible - O.D.T.S. Chronique O.D.T.S. (EP)

Lestat l’avait évoqué dans son INDICIBLE préparaient leur deuxième EP après un éponyme paru en juin 2023. Le voici donc : quatre nouvelles compositions pour une durée de dix-sept minutes mises au service d’un death metal particulièrement lourd et épais.



« The Well », le morceau d’ouverture, s’avère assez trompeur car, d’une, il est totalement instrumental, de deux il laisse à croire que la formation évolue dans un registre un peu atmosphérique, ce qui n’est pas du tout le cas comme le montrera la suite. En revanche, cette composition me fait immédiatement penser à « In the Forest » de O.D.T.S. » : le groove, les harmoniques, les rythmiques, les ralentissements en contre-temps (sur le final de « The Blasted Heath » par exemple), avec cependant un ancrage plus marqué dans le death du côté de la voix, voire des réminiscences de slam qui fonctionnement d’autant mieux qu’elles sont dosées avec parcimonie.



Toutefois, même si la référence me semble assez peu discutable, INDICIBLE a une personnalité qui lui est propre, avec un growl profond, de nombreuses cassures, une place importante accordée à la basse ainsi qu'une noirceur palpable (« Melted »). J'apprécie également cette production très naturelle qui donne le sentiment que les mecs jouent juste à côté de toi, cela apporte une dimension organique à la musique du quatuor qui ne cherche pas à multiplier les pistes de guitares pour sonner plus gros qu'il n'est en réalité. Le disque est donc dans la continuité de l'EP précédent « Indicible », plus violent peut-être, plus étoffé également du côté des structures avec davantage de breaks casse-nuques ainsi qu'un chant plus imposant. Le groupe me semble donc être dans une voie de progression qui me rappelle les Belges d'IN-QUEST, moins technique et sans les solos, mais surtout pour cet amour des grosses rythmiques et du saint groove. Une affaire à suivre de près donc.

