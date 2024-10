Morbid Saint - Swallowed by Hell Chronique Swallowed by Hell

MORBID SAINT se fait rare (le deuxième LP « Destruction System » n’est paru qu’en 2015), ne donnant que peu d’occasion de parler de lui. Par conséquent, à l’instar d’Swallowed by Hell » sera donc pour moi un bon moyen de découvrir les Américains.



On en parle de cette pochette ? Non, je n’aime autant pas. Rétrograde, inutilement gore et finalement peut-être un peu ridicule aussi, elle semble quoi qu’il en soit vouloir dire que le quintette nous revient plus rageur que jamais avec dix pièces de pur thrash metal brutal, sans concession. Et il est vrai que dès « Rise from the Ashes », ça pulse fort avec notamment un BJ Bagemehl particulièrement en forme derrière son drum kit. Un vrai mystère ce type, qui n’a rien d’un petit jeune et qui n’est pourtant référencé dans aucune autre formation, de même que son compère bassiste Bob Zabel d’ailleurs… Si ce n’est cette section rythmique renouvelée, le reste de l’équipe est inchangée : Jay Visser et Jim Fergades aux guitares, Pat Lind au chant, le timbre de ce dernier me faisant rapidement penser à celui d’Andreas Geremia de



Comme je suis gêné de ne pas mieux connaître la bande, je fais quand même un petit tour sur « black ou les intonations de Mille Petrozza (speede à mort avec des solos bien à l’arrache, il y a presque une petite ambiance death qui se dégage de la violence des riffs slayeriens, je comprends mieux le statut des Américains dans la hiérarchie métallique. Par conséquent, je comprends également que les nostalgiques des années 90 pourraient ressentir une pointe de déception lors de l’écoute de ce « Swallowed by Hell » qui coche toutes les cases du modernisme : un chant moins clivant, une production nucléaire (Chernobyl Studios oblige), de vrais solos écrits, techniques et enlevés, un son puissant enfin qui met certes en exergue la force de ces nouvelles compositions mais qui peine à se démarquer. Dommage pour l’identité, tant mieux pour la qualité d’écoute, étant particulièrement emballé par les trois quarts d’heure proposés ici.



« Fear Incarnate » par exemple : des cris, une introduction à la batterie seule, des riffs en allers-retours ultra saccadés, la basse qui entre et le tout s’emballe sur une cavalcade rythmique sautillante un peu dans l’esprit du mosh je trouve, c’est totalement ma came. D’ailleurs, je cite ce titre mais, globalement, ce sont les dix qui pourraient être pris en exemple tant je n’y vois aucune faille autre que de ne pas avoir cherché à reproduire ce que ces mêmes musiciens faisaient il y a trente-cinq ans, chose qu’essayait davantage de retranscrire, il me semble, « Destruction System ». J’ai donc tendance à lui préférer ce troisième effort qui, encore une fois, s’il montre un visage neuf de MORBID SAINT, n’a que des arguments en sa faveur : sa vitesse, sa précision, ses qualités techniques (mais d’où sort cette putain de section rythmique), ses mélodies vocales, ses riffs hyper efficaces, sa chaleur…



