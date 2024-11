Sewer Fiend / Plague Patrol - Sewer Fiend / Plague Patrol Chronique Sewer Fiend / Plague Patrol (Split-CD)





Ce ne sera une surprise pour personne mais la première chose qui m’a évidemment interpellé ici est cette illustration signée Lucas Korte connu également sous le pseudonyme de Shoggoth Kinetics (Cavern Womb, Festergore, Infected Religion, Malignant Altar, Molder, Phantasmagore, Tomb Mold, VoidCeremony...). Une œuvre chargée et tentaculaire que les amateurs de "body horror" et autres créatures infernales apprécieront à n’en point douter et qui, je l’espère, réussira également à mettre les quelques retardataires sur le chemin de ces deux formations méritantes.

Sortie en cassette (Dry Cough Records et Headsplit Records), CD (Behind The Mountain) et vinyle (Psychocontrol Records), cette collaboration qui comme souvent n’en a que le nom se compose de cinq nouveaux morceaux (deux pour Sewer Fiend et trois pour Plague Patrol) pour une durée avoisinant les trente minutes. Vous pouvez donc râler autant que vous voulez sur ce format, le fait est qu’ici vous en aurez pour votre argent.



Intitulés "Through Gurgling Rivers Of Sickness" et "Into Bottomless Blight-Filled Pools", ces deux nouveaux morceaux proposés par Sewer Fiend se contentent sans grande surprise de renouer avec ce Death / Doom rampant et faisandé qui faisait déjà le sel d’



Après une première démo engageante parue en 2021, Plague Patrol était évidemment lui aussi attendu au tournant. Même si ce retour s’avère une fois encore assez vite expédié (trois titres bouclés en un petit quart d’heure), le constat reste identique et c’est bien l’enthousiasme qui nous gagne à nouveau à l’issue de ces trois compositions. Assez proche d’un Skeletal Remains (autant dans la musique que dans le growl écorché de son chanteur Tomáš Hořák), le groupe ne révolutionne rien mais fait preuve d’un savoir-faire qui lui permet de se montrer convaincant en chaque occasion. Car en dépit d’une approche tout aussi scolaire que celle de ses homologues anglais, Plague Patrol prend soin à l’instar de ces derniers de varier son propos grâce également à une succession de passages plus ou moins pesants (les premières mesures de "God From The Nameless Mist", "Gated Of Void" à 0:31 puis de 1:12 à 2:00, "Hidden Side Of Galaxy" à 1:30 et 2:19...), de coups de boutoirs particulièrement virils (outre quelques séances de toupa-toupa, les Tchèques se plaisent en effet à corser le ton à coups de blasts soutenus comme c’est le cas sur "God From The Nameless Mist" à 1:39 et 3:41, "Gated Of Void" à 0:05, 0:24, 1:07 et 4:00 ou "Hidden Side Of Galaxy" à 1:13) et d’instants au groove un poil plus prononcé ("God From The Nameless Mist" à 0:24 et 0:59, "Gated Of Void" à 2:00 ou les premières mesures de "Hidden Side Of Galaxy"). Là encore, rien de bien nouveau mais l’essentiel est là et ça marche.



Fidèles tous les deux à leurs premières démonstrations parues il y a déjà plus de trois ans, Sewer Fiend et Plague Patrol livrent un split particulièrement convaincant qui ne bouleversera certainement pas la donne mais qui ne manquera pas de faire plaisir et de satisfaire tous les amateurs de Death / Doom et Death Metal à l’ancienne. On regrettera évidemment qu’il s’agisse ici des deux dernières compositions de Sewer Fiend dont le talent était indéniable mais pour le coup le duo tire sa révérence en gardant la tête haute. Quant à Plague Patrol, s’il n’en est pas encore à bouffer les pissenlits par la racine, il peut lui aussi se vanter d’avoir fait son taf correctement avec trois "nouveaux" morceaux tout aussi réussis malgré un registre un poil différent. Évidemment, à force d’accumuler tout un tas de chroniques en attente, je me retrouve aujourd’hui avec des sorties qui ne sont plus de toute première fraîcheur. Paru en décembre 2022, ce split qui réunit d’un côté les Anglais de Sewer Fiend et de l’autre les Tchèques de Plague Patrol s’apprête ainsi à célébrer dans quelques semaines ses (déjà) deux ans d’existence. Vingt-quatre mois que ni l’une ni l’autre de ces deux formations n’aura véritablement mis à profit puisque Sewer Fiend a malheureusement choisi de se séparer depuis alors qu’une suite un petit peu plus consistante de la part de Plague Patrol se fait quant à elle toujours attendre (même si je me doute que depuis la sortie de ce split le groupe originaire de Prague n’a pas été sans travailler à la composition de nouveaux morceaux). Bref, je peux donc combler mon retard tranquillement sans avoir à envisager déjà la suite…Ce ne sera une surprise pour personne mais la première chose qui m’a évidemment interpellé ici est cette illustration signée Lucas Korte connu également sous le pseudonyme de Shoggoth Kinetics (Cavern Womb, Festergore, Infected Religion, Malignant Altar, Molder, Phantasmagore, Tomb Mold, VoidCeremony...). Une œuvre chargée et tentaculaire que les amateurs de "body horror" et autres créatures infernales apprécieront à n’en point douter et qui, je l’espère, réussira également à mettre les quelques retardataires sur le chemin de ces deux formations méritantes.Sortie en cassette (Dry Cough Records et Headsplit Records), CD (Behind The Mountain) et vinyle (Psychocontrol Records), cette collaboration qui comme souvent n’en a que le nom se compose de cinq nouveaux morceaux (deux pour Sewer Fiend et trois pour Plague Patrol) pour une durée avoisinant les trente minutes. Vous pouvez donc râler autant que vous voulez sur ce format, le fait est qu’ici vous en aurez pour votre argent.Intitulés "Through Gurgling Rivers Of Sickness" et "Into Bottomless Blight-Filled Pools", ces deux nouveaux morceaux proposés par Sewer Fiend se contentent sans grande surprise de renouer avec ce Death / Doom rampant et faisandé qui faisait déjà le sel d’ Echoes From The Cistern , une très chouette première démo déjà bien en place et à laquelle, hormis un manque évident de personnalité, il n’y avait pas grand chose à reprocher. Affichées respectivement à plus de cinq et huit minutes, ces deux compositions se déroulent selon un schéma tout ce qu’il y a de plus classique voyant en effet se succéder passages plombés (la dernière partie de "Through Gurgling Rivers Of Sickness" et les premiers instants de "Into Bottomless Blight-Filled Pools"), accélérations plutôt tranquilles ("Through Gurgling Rivers Of Sickness" à 1:49, "Into Bottomless Blight-Filled Pools" à), séquences lointaines et atmosphériques (les trente premières secondes de "Through Gurgling Rivers Of Sickness", "Into Bottomless Blight-Filled Pools" entre 5:11 et 7:21) et plans un poil plus chaloupés ("Through Gurgling Rivers Of Sickness" à 1:08, "Into Bottomless Blight-Filled Pools" à 7:22). Bref, une formule parfaitement rodée que le duo anglais avait particulièrement bien en main avant d’en finir pour on ne sait quelle raison (l’emploi du temps chargé de John Riley déjà occupé chez les excellents Cryptic Shift et Slimelord pouvant être une explication).Après une première démo engageante parue en 2021, Plague Patrol était évidemment lui aussi attendu au tournant. Même si ce retour s’avère une fois encore assez vite expédié (trois titres bouclés en un petit quart d’heure), le constat reste identique et c’est bien l’enthousiasme qui nous gagne à nouveau à l’issue de ces trois compositions. Assez proche d’un Skeletal Remains (autant dans la musique que dans le growl écorché de son chanteur Tomáš Hořák), le groupe ne révolutionne rien mais fait preuve d’un savoir-faire qui lui permet de se montrer convaincant en chaque occasion. Car en dépit d’une approche tout aussi scolaire que celle de ses homologues anglais, Plague Patrol prend soin à l’instar de ces derniers de varier son propos grâce également à une succession de passages plus ou moins pesants (les premières mesures de "God From The Nameless Mist", "Gated Of Void" à 0:31 puis de 1:12 à 2:00, "Hidden Side Of Galaxy" à 1:30 et 2:19...), de coups de boutoirs particulièrement virils (outre quelques séances de toupa-toupa, les Tchèques se plaisent en effet à corser le ton à coups de blasts soutenus comme c’est le cas sur "God From The Nameless Mist" à 1:39 et 3:41, "Gated Of Void" à 0:05, 0:24, 1:07 et 4:00 ou "Hidden Side Of Galaxy" à 1:13) et d’instants au groove un poil plus prononcé ("God From The Nameless Mist" à 0:24 et 0:59, "Gated Of Void" à 2:00 ou les premières mesures de "Hidden Side Of Galaxy"). Là encore, rien de bien nouveau mais l’essentiel est là et ça marche.Fidèles tous les deux à leurs premières démonstrations parues il y a déjà plus de trois ans, Sewer Fiend et Plague Patrol livrent un split particulièrement convaincant qui ne bouleversera certainement pas la donne mais qui ne manquera pas de faire plaisir et de satisfaire tous les amateurs de Death / Doom et Death Metal à l’ancienne. On regrettera évidemment qu’il s’agisse ici des deux dernières compositions de Sewer Fiend dont le talent était indéniable mais pour le coup le duo tire sa révérence en gardant la tête haute. Quant à Plague Patrol, s’il n’en est pas encore à bouffer les pissenlits par la racine, il peut lui aussi se vanter d’avoir fait son taf correctement avec trois "nouveaux" morceaux tout aussi réussis malgré un registre un poil différent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE