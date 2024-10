Hexekration Rites - Gathering The Disciples Chronique Gathering The Disciples (EP)



Pour autant, cela ne m’a pas empêché d’être mis au parfum des récentes activités de la formation et notamment la sortie toute fraîche d’un modeste EP sous les couleurs des labels SpikeKult Records (Aosoth, Antaeus, Arkhon Infaustus, Demoncy, Eternal Majesty, Necroblood...) et Obscurity Of Error Records (Destruction Ritual et Alskali). À cette occasion, le groupe en a vraisemblablement profité pour accueillir dans ses rangs un troisième larron (c’est en tout cas ce que laisse entendre cette photographie sur leur page Bandcamp) et au passage changer de logo grâce aux talents d’un certain Chris Moyen. Bref, Hexekration Rites semble de nouveau prêt à en découdre et ce n’est pas moi qui irait m’en plaindre.



Intitulé Gathering The Disciples et disponible sous la forme d’un 7" limité à seulement 150 exemplaires, ce nouvel EP s’avère aussi court que réjouissant. En effet, ne comptez pas sur les Parisiens pour vous tenir la jambe trop longtemps puisque ces derniers n’ont que deux nouveaux morceaux à nous offrir pour une durée qui ne dépasse pas les dix minutes... Alors comme toujours, ce n’est pas avec ça que l’on ira s’étouffer mais étant donné le coup de pression que le trio va nous coller avec "Carnal Incandscence" et "Astral Transmutation", ils ne sont probablement pas nombreux ceux qui oseront se plaindre.



En effet, si ce retour se fait par la petite porte, on sent bien néanmoins qu’Hexekration Rites n’est pas là pour amuser la galerie. Auréolées d’une production toujours très dense mais cette fois-ci bien plus équilibrée et dynamique puisque le caractère étouffé et lointain qui définissait celle de

Aussi, malgré le temps qui passe, la formule des Parisiens ne semble pas avoir beaucoup évolué puisqu’Hexekration Rites va en effet se "contenter" de reprendre avec toujours autant de réussite l’ensemble de ces éléments qui en faisaient le sel. Parmi les plus distinctifs, ce riffing noir, sournois et tout en trémolos de monsieur C.S.. Des couches de riffs qui puent le blasphème et le vice et qui tournent en boucle comme pour mieux nous rendre fous. Un sentiment d’ailleurs habilement entretenu et même renforcé par ces mélodies vicieuses et hypnotiques qui une fois de plus ne sont pas sans faire écho à celles que l’on peut entendre chez un groupe comme Inquisition (flagrant dès les premières secondes de "Carnal Incandscence" et de "Astral Transmutation"). Un travail soigné qui, s’il ne conviendra probablement pas à toutes les oreilles à cause de son caractère entêtant, donne lieu cependant (avec l’appui de ces quelques leads et autres solos bien troussés) à des atmosphères particulièrement pernicieuses.



Pour autant, malgré le caractère hypnotique de ces riffs pouvant rappeler par moment des groupes comme Possession ou Archgoat et ces mélodies menaçantes qui quant à elles évoquent davantage les américano-colombiens d’Inquisition, Hexekration Rites réussi le tour de force de ne jamais sonner comme une pâle copie, certes efficace mais néanmoins dénuée de saveur. En effet, Gathering The Disciples a beau égrener ses références tout au long de ces dix minutes, le groupe jouit pourtant d’une identité qui lui est propre. Si la manière finalement plus subtile qu’il n’y parait de recracher ces fameuses influences n’y est pas totalement étrangère (riffs essentiellement plus denses et plus complexes, structures finalement plus variées...), on pourrait également citer la prestation habitée d’H.R. (ex-Azziard) qui entre ce growl profond, ces lignes de chant débitées à vive allure et ces passages littéralement possédés marqués par une voix plus abrasives participent en effet beaucoup aux charmes du Black / Death de la formation francilienne. Enfin, n’oublions pas non plus cette diversité dont fait preuve Hexekration Rites d’un point de vue dynamique avec effectivement tout un tas de séquences entêtantes menées à coups de riffs plus ou moins répétitifs mais également beaucoup de passages nettement plus soutenus (eux mêmes assez variés puisqu’allant du blast au toupa-toupa plus ou moins intenses) qui vont ainsi offrir ce qu’il faut de relief à l’ensemble (cette longue séquence débutée dès 1:14 sur "Carnal Incandscence" et qui trouvera sa conclusion trois minutes plus tard ou bien encore les premières secondes d’"Astral Transmutation" suivies par d’autres séquences tout aussi redoutables).



Naturellement, on aurait aimé en avoir davantage à se mettre sous la dent car dix minutes de ce tonneau c’est tout de même un petit peu court et surtout un brin frustrant. Cependant, si Hexekration Rites parvient à maintenir par la suite un tel degré d’exécution tout en se montrant plus généreux alors on aura clairement tout gagné. En attendant que le groupe parisien nous revienne avec quelque chose d’un petit peu plus consistant (un premier album aussi solide que ces deux titres serait clairement une bonne idée), on accueillera Gathering The Disciples avec tout l’enthousiasme qui est dû à des compositions aussi belliqueuses, denses, vicieuses, habitées et efficaces que celles proposées ici. Clairement, un retour gagnant pour Hexekration Rites qui se rappelle avec force et panache à nos bons souvenirs. 2024 - Spikekult Rekords Black / Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hexekration Rites

Black / Death Metal - 2018 - France

nouveaute A paraître le 15 Octobre 2024

écoutez Carnal Incandescence

Astral Transmutation

tracklist 01. Carnal Incandescence (05:14) 02. Astral Transmutation (05:21)

Durée : 10:35

line up H.R. / Chant, Basse

C.S. / Guitare

Aryth / Batterie

