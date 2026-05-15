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Entombed - Crawl

Chronique
Entombed Crawl (EP)
La discographie d’Entombed sur Thrashocore ayant été bien couverte depuis les débuts du webzine en 1999, seules quelques miettes plus ou moins dignes d’intérêt trainent encore sur la table à la disposition du chroniqueur qui souhaiterait s’en contenter. Ça tombe bien, j’ai un petit peu de temps pour ça et surtout un amour immense à destination de ces Suédois qui, si on ne leur doit peut-être pas la paternité de ce son de guitare si caractéristique (il y a effectivement débat avec les Canadiens de Slaughter qui en 1986 enregistraient Strappado, un premier album aux guitares déjà passablement abrasives), ont tout de même porté bien haut l’étendard du Death Metal en Europe à la fin des années 80 et au début des années 90. Parmi ces quelques sorties laissées de côté on trouve Crawl, un EP coincé entre Left Hand Path et Clandestine dont la particularité est d’avoir été enregistré avec un chanteur de session.

En effet, L.G. Petrov ayant laissé trainé sa langue ou sa bite ou les deux là où il ne fallait pas (à savoir la petite amie de son pote Nicke Andersson), celui-ci sera momentanément remercié le temps de ce EP et de l’album qui suivra. Afin de pouvoir se rendre en studio et enregistrer ces quelques titres, le groupe fera appel à un certain Orvar Säfström qui n’a d’ailleurs rien d’u inconnu puisque on a déjà pu le croiser précédemment au sein de Nirvana 2002. Ensemble, nos Suédois donneront naissance à ce EP qui selon le format compte deux ou trois titres. Aussi les collectionneurs privilégieront à n’en point douter les versions 12" et CD qui en plus des titres "Crawl" et "Forsaken" comptent également le morceau "Bitter Loss". Évidemment, si vous connaissez vos classiques sur le bout des doigts, vous savez que deux de ces titres figurent également sur les deux premiers albums du groupe ("Bitter Loss" sur Left Hand Path et "Crawl" sur Clandestine) mais l’intérêt de ce EP, outre cette fantastique illustration signée Dan Seagrave, est bien la présence d’Orvar Säfström derrière le microphone...

Alors entendons-nous bien, l’intérêt de Crawl ne réside pas dans la qualité de sa prestation efficace mais tout ce qu’il y a de plus classique et finalement moins emblématique que celles de l’inégalable L.G. Petrov ou de l’intérimaire Nicke Andersson mais paradoxalement c’est bien en sa présence que réside, en partie, l’intérêt de ce EP, justement parce que c’est la seule sortie d’Entombed sur laquelle ne figure par le regretté chanteur suédois (en dehors de Clandestine, bien évidemment).
Couchés sur bande aux Sunlight Studios par le propriétaire des lieux (monsieur Tomas Skogsberg pour les cancres qui ne suivent pas), ces trois titres s’inscrivent naturellement dans la continué des travaux passés et à venir d’Entombed même si on remarque très vite que la production n’est pas tout à fait identique. Pour autant, outre le chant, quelques petites différences existent entre les versions de "Crawl" et "Bitter Loss" proposées ici de celles présentes sur album. Dans le cas de "Crawl", plutôt que ce fameux « fade in » présent sur la version de Clandestine, une introduction sur fond de samples rappelant d’ailleurs cette transition entre "Living Dead" et "Sinners Bleed" a été ajoutée. Paradoxalement, cette version EP est également plus courte de quarante-et-une secondes puisque celle-ci est dépouillée de ce riff lointain qui petit à petit disparait avant de laisser sa place à "Severe Burns". Même constat avec "Bitter Loss" amputé ici de pas loin de trente secondes et qui en dépit d’efforts évidents d’Orvar Säfström ne parvient pas à égaler tout à fait le degré de folie des vocalises de Lars-Goran Petrov proposées sur la version présente sur Left Hand Path.

Si la présence d’Orvar Säfström constitue donc une singularité qui mérite évidemment d’être entendue, la présence de « Forsaken », seul titre inédit de ce EP, représente également une évidente pièce de choix pour quiconque porte un minimum d’intérêt à la carrière des Suédois. Bien entendu, ce titre s’inscrit dans ce Death Metal sauvage hérité des scènes Punk et Thrash de l’époque mais bien qu’il soit relégué sur un EP quelque peu oublié et largement survolé, il n’en constitue pas moins un titre extrêmement efficace qui n’a rien à envier aux compositions les plus emblématiques de la formation originaire de Stockholm. Riffs qui tronçonnent, batterie qui cavale à en perdre haleine, feeling Rock’n’Roll déjà prégnant (notamment lors de ce court solo dispensé aux alentours de 0:26), changements de rythmes et autres breaks assassins... La recette est parfaitement rodée et ne réserve en effet aucune surprise mais peu importe car on a vu et entendu face B et autre single de l’ombre bien moins convaincants que ce titre qui clairement ne mérite pas de pourrir à l’ombre de ces grands albums qui le bordent de leurs imposantes statures d’albums cultes et incontournables.

Pas indispensable mais très franchement désirable pour n’importe quel amateur d’Entombed souhaitant avoir dans sa collection une petite pièce de son histoire, Crawl souffre évidemment de sa condition de simple EP coincé entre deux albums ayant façonné le Death Metal du début des années 90. D’autres facteurs rentrent également en ligne de compte quant au manque d’intérêt dont il souffre malheureusement à commencer par l’absence de L.G. Petrov au chant où la présence de deux titres déjà présent ou repris sur Left Hand Path et Clandestine... Sauf que voilà, entre l’illustration ultra chouette de Dan Seagrave, la présence d’Orvar Säfström derrière le micro et ce "Forsaken" encore aujourd’hui fort à propos, Crawl mérite d’être écouté à balle en étant accompagné par de vigoureux mouvements de tête et autres simulacres d’instruments joués seulement avec les mains.
Thrasho Amazon AxGxB
15 Mai 2026 - 31 lectures

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Entombed
Death Metal
1991 - Earache Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Entombed
 Entombed
Death Metal - 1989 - Suède		   

tracklist
01.   Crawl  (05:32)
02.   Forsaken  (03:50)
03.   Bitter Loss  (03:55)

Durée : 13:17

line up
parution
24 Septembre 1991

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