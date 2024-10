Insurgent - Against Sorrow and World’s Misfortune Chronique Against Sorrow and World’s Misfortune

hardcore d’AxGxB. J’aurais certainement été mieux armé pour évoquer « Against Sorrow and World’s Misfortune », premier album des hardcoreux français d’INSURGENT, tout fraichement signés chez les Toulousains d’Useless Pride Records. C’est donc l’esprit vierge de tout a priori que je me suis penché sur ces sept compositions dont la modeste durée (une petite vingtaine de minutes) suffira amplement pour faire connaissance.



Les deux premiers titres s’inscrivent dans une veine efficace très typée hardcore américain mais qu’intuitivement je rapprocherais plus de Chicago que de New-York, même si la formation est amatrice de chœurs virils et de refrains scandés en groupe. Elle ne se départit pourtant jamais d’une solide base mélodique qui contrebalance intelligemment les passages les plus brusques faits de quelques mosh parts ainsi que de vocaux descendant parfois (rarement) presqu’autant dans les graves qu’un chanteur de death metal. Sur cet aspect-là, j’avoue que la première moitié du disque parvient sans trop forcer à me séduire, je suis un cœur sensible qui s’émeut facilement.



En revanche, INSURGENT ayant plus d’une corde à son arc, il s’aventure également sur des terrains davantage emo voire tout bonnement metalcore qui, là, me parlent déjà beaucoup moins. C’est le cas d’« A Legacy We All Give » par exemple, un peu trop « college rock » à mon goût même si toujours passablement énervé. J’entends la recherche d’une belle émotion mais elle se trouve selon moi à l’opposé de ce chant qui se fait alors criard, de ces riffs trop métalliques ou de ses ralentissements trop convenus. Des idées donc, peut-être même trop (l’interlude acoustique « May This Serenity Be… » s’avérant dispensable avec sa guitare lead en fond qui monte pour exploser sur le morceau suivant), sachant que je préfère largement le groupe lorsqu’il cherche à me coller des baffes plutôt qu’à m’inciter à ressortir mes vieux albums de core il est vrai, sur le final notamment.



Quel dommage que je ne possède pas la culture hardcore d'AxGxB. J'aurais certainement été mieux armé pour évoquer « Against Sorrow and World's Misfortune », premier album des hardcoreux français d'INSURGENT, tout fraichement signés chez les Toulousains d'Useless Pride Records. C'est donc l'esprit vierge de tout a priori que je me suis penché sur ces sept compositions dont la modeste durée (une petite vingtaine de minutes) suffira amplement pour faire connaissance. Les deux premiers titres s'inscrivent dans une veine efficace très typée hardcore américain mais qu'intuitivement je rapprocherais plus de Chicago que de New-York, même si la formation est amatrice de chœurs virils et de refrains scandés en groupe. Elle ne se départit pourtant jamais d'une solide base mélodique qui contrebalance intelligemment les passages les plus brusques faits de quelques mosh parts ainsi que de vocaux descendant parfois (rarement) presqu'autant dans les graves qu'un chanteur de death metal. Sur cet aspect-là, j'avoue que la première moitié du disque parvient sans trop forcer à me séduire, je suis un cœur sensible qui s'émeut facilement. En revanche, INSURGENT ayant plus d'une corde à son arc, il s'aventure également sur des terrains davantage emo voire tout bonnement metalcore qui, là, me parlent déjà beaucoup moins. C'est le cas d'« A Legacy We All Give » par exemple, un peu trop « college rock » à mon goût même si toujours passablement énervé. J'entends la recherche d'une belle émotion mais elle se trouve selon moi à l'opposé de ce chant qui se fait alors criard, de ces riffs trop métalliques ou de ses ralentissements trop convenus. Des idées donc, peut-être même trop (l'interlude acoustique « May This Serenity Be… » s'avérant dispensable avec sa guitare lead en fond qui monte pour exploser sur le morceau suivant), sachant que je préfère largement le groupe lorsqu'il cherche à me coller des baffes plutôt qu'à m'inciter à ressortir mes vieux albums de DEFTONES, le riffing et l'ambiance de « Never Ending » me faisant grandement penser aux Américains dans une version plus core il est vrai, sur le final notamment. Par conséquent, dire que je n'ai pas aimé serait exagéré, tout comme affirmer que j'ai accroché sans restriction. Dès que la bande s'ancre dans un terrain hardcore, même si l'on est dans un parfait classicisme, je reconnais que ça secoue pas mal et que l'expérience scénique doit valoir le détour. Néanmoins, à l'image du proverbial « qui trop embrasse mal étreint », j'ai tendance à penser qu'INSURGENT se disperse de trop et qu'il gagnerait soit à restreindre ses influences, soit à ne choisir qu'une seule voie. D'autant que, de ce que j'entends, les musiciens seraient capables d'exceller dans les deux registres : l'adret mélodique, un peu punk désabusé, la crête en berne et la canette tiède, l'ubac résolument hardcore metal, crâne rasé et docks cirés. J'ai bien évidemment mon opinion quant au versant qui aurait mes faveurs, le disque s'avérant in fine plutôt plaisant car évitant tout excès de mièvrerie. J'attends la suite, en espérant sincèrement qu'il y en ait une.

